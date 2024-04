Bagnaia accusa Binder: “Ha fatto una manovra folle, gli si è chiusa la vena per Marquez”

Altra gara sfortunata e non facile per Francesco Bagnaia: il due volte campione del mondo stava lottando per il vertice, ma è finito per terra per una manovra troppo avventata di Brad Binder che è entrato bruscamente in curva 1 e ha di fatto tamponato l’italiano della Ducati e l’ha fatto finire per terra.

Questa l’analisi della caduta ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “A Binder si è chiusa la vena quando Marquez l’ha passato in curva 9 buttandolo un po’ fuori, l’ultima curva si è buttato dentro in maniera un po’ forte rischiando di buttarci a terra tutti e due, non contento alla curva 1 ha deciso di passare sul cordolo per passarne due e sono finito in mezzo al problema“.

Sull’atteggiamento che hanno gli altri piloti nella Sprint Race: “Fino a lì non ero soddisfatto perché è come se la Sprint Race portasse i piloti a fare qualcosa fuori di testa: cambiano direzione senza un senso in maniera assurda, ti trovi certe volte a sfruttare queste cose superando e invece a volte ti ritrovi in mezzo ai problemi e ai panini. Facendo la strategia della gara lunga anche nella Sprint Race si può fare bene. Non c’era senso in quello che ha provato a fare Binder“.

Sul passo gara e il feeling con la moto: “Il ritmo dietro agli altri era un po’ lento, ma domani le condizioni dovrebbero essere diverse, ci sarà il sole e non ci saranno le chiazze di bagnato. Comunque il feeling era buono e riuscivo a fare quello che volevo fare. Sulla moto abbiamo cambiato un particolare abbastanza grande che ha fatto la differenza“.