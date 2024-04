Motocross, orari GP Riola Sardo 2024: programma MXGP e MX2, tv, streaming

Nel week end del 6-7 aprile andrà in scena il terzo appuntamento del Mondiale 2024 di Motocross. Dopo quanto accaduto a intu Xanadú – Arroyomolinos (Spagna), si tornerà a competere nelle classi MX2 e MXGP a Riola Sardo, in Sardegna, su uno dei tracciati ormai diventati abituali del calendario iridato. Una tappa nella quale, chiaramente, i piloti italiani vorranno fare bene, davanti al pubblico di casa.

Nella classe regina riprende la caccia allo spagnolo Jorge Prado, che in terra iberica ha dato conferma del suo status di leader. L’iberico, in sella alla GasGas, dovrà guardarsi dall’accoppiata Tim Gajser (Honda)-Jeffrey Herlings (KTM), con quest’ultimo che su questo tracciato si impose. Da non sottovalutare il terzo della classifica generale, il francese Romain Febvre (Kawasaki).

Nella menzionata MX2 Andrea Adamo, campione del mondo dell’anno passato, ha mostrato segnali di vitalità nel corso dell’ultimo round, vincendo gara-2 in Spagna e portandosi in terza posizione nella graduatoria complessiva, guidata dall’olandese Kay de Wolf (Husqvarna). Il centauro nostrano, in sella alla KTM, è intenzionato a dar seguito e mettere in difficoltà i massimi esponenti della categoria.

Per il GP di Riola Sardo è prevista la diretta tv su Eurosport2 HD e su RaiSport HD esclusivamente per gara-2 di MXGP, mentre la diretta streaming sarà fruibile su mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+ e RaiPlay, limitatamente in quest’ultimo caso alla copertura delle seconde manche di MX2 e di MXGP. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO GP RIOLA SARDO MOTOCROSS 2024

Sabato 6 aprile

Ore 16.35 manche di qualifica MX2 a Riola Sardo (Italia)

Ore 17.25 manche di qualifica MXGP a Riola Sardo (Italia)

Domenica 7 aprile

10:25 MX2, warm-up a Riola Sardo (Italia)

10:45 MXGP, warm-up a Riola Sardo (Italia)

13:15 MX2, gara 1 a Riola Sardo (Italia) – Eurosport2 HD

14:15 MXGP, gara 1 a Riola Sardo (Italia) – Eurosport2 HD

16:10 MX2, gara 2 a Riola Sardo (Italia) – Eurosport2 HD

17:10 MXGP, gara 2 a Riola Sardo (Italia) – Eurosport 2, RaiSport HD

PROGRAMMA GP RIOLA SARDO 2024 MOTOCROSS: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2, RaiSport (gara-2 MXGP)

Diretta streaming: mxgp-tv.com, eurosport.it, discovery+, Sky GO, DAZN, NOW, Raiplay2 (gara-2 MX2 e MXGP)

Diretta Live testuale: OA Sport