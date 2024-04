Motocross, Andrea Bonacorsi promosso da Yamaha in MXGP per il resto della stagione

Andrea Bonacorsi, reduce da uno splendido terzo posto da rookie in MX2 nella seconda manche del Gran Premio del Trentino, è stato promosso in MXGP da Yamaha per il resto del Mondiale 2024. Una decisione improvvisa, dovuta agli infortuni rimediati nel team factory della classe regina da Jago Geerts e Maxime Renaux, con l’azzurro che sarà dunque il nuovo compagno di squadra dell’olandese Calvin Vlaanderen.

“Non vedo l’ora di passare in MXGP. Non è stata una decisione facile dopo aver visto in Trentino che posso stare davanti in MX2, ma credo che la 450 si adatti meglio alle mie caratteristiche e che il mio potenziale sia maggiore su questa moto. L’obiettivo è capire la moto il più velocemente possibile e migliorare weekend dopo weekend, come stavo già facendo da rookie in MX2. L’approccio sarà lo stesso, solo in una categoria diversa“, ha commentato il 21enne bergamasco.

Alexandre Kowalski, Yamaha Motor Europe Off-Road Racing Manager, ha spiegato: “È stato un inizio di stagione difficile. Con Jago Geerts e Maxime Renaux fermi per infortunio, avevamo bisogno di un altro pilota accanto a Calvin Vlaanderen nel team factory in MXGP. Essendo un pilota che forse per altezza e peso si adatta meglio alla 450 e dopo una lunga chiacchierata invernale in cui ha espresso il desiderio di fare il grande salto, Bonacorsi è stata la scelta chiara“.

“‘Bona’ ha corso con una YZ450FM al Motocross delle Nazioni lo scorso anno ed è stato impressionante, finendo terzo nella classe Open al suo debutto in 450. Ha appena compiuto 21 anni e abbiamo già visto di cosa è capace. Abbiamo piena fiducia nelle sue capacità e crediamo che costituirà un grande valore aggiunto per la squadra. Mentre non vediamo l’ora di avere Bonacorsi a bordo e di vederlo progredire durante la stagione man mano che acquisisce fiducia ed esperienza, attendiamo anche con ansia l’eventuale ritorno di Jago e Maxime e auguriamo loro il meglio in assoluto per il loro recupero“, ha concluso Kowalski.