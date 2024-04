Moto3, David Alonso ottiene a Austin la sua prima pole position. 7° Bertelle, cresce Lunetta

David Alonso, pur non impressionando come nelle varie sessioni di prove libere, si è rivelato il più forte anche in qualifica aggiudicandosi la pole position per il Gran Premio delle Americhe 2024, terzo atto stagionale del Mondiale Moto3. Prima partenza al palo della carriera nel Motomondiale per il giovane talento colombiano del Team CFMOTO Aspar, favorito principale in vista della gara di domani al COTA di Austin.

Alonso non ha migliorato il suo tempo record firmato nella P2, piazzando comunque la zampata nel finale ed imponendosi con il crono di 2’14″292. Beffato per soli 17 millesimi lo spagnolo del team Red Bull KTM Ajo, Josè Antonio Rueda, mentre completa la prima fila della griglia il leader del campionato Daniel Holgado, 3° a 0.195 con la GasGas di Tech3.

Quarta piazza a 0.282 per un altro protagonista della categoria come l’olandese Collin Veijer sull’Husqvarna, davanti agli australiani Joel Kelso ed il rookie Jacob Roulstone. Migliore degli italiani Matteo Bertelle, 7° a 0.626 ma costretto a scontare domani un long lap penalty durante il GP per un settore troppo lento durante le prove libere.

In terza fila anche Stefano Nepa al 9° posto, mentre va registrata la buonissima 11ma posizione del debuttante Luca Lunetta dopo essere passato dal Q1. Discreto Filippo Farioli, 13° a quasi 1″ dalla pole position. Eliminati in Q1 gli altri azzurri: Nicola Carrarò dovrà rimontare dal 20° posto, mentre Riccardo Rossi ha chiuso 21°.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP AMERICHE MOTO3 2024

1 80 David ALONSO COL CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO Q2 2’14.292 6 6 234.2

2 99 Jose Antonio RUEDA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 2’14.309 6 6 0.017 0.017 231.7

3 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS Q2 2’14.487 6 6 0.195 0.178 234.7

4 95 Collin VEIJER NED Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA Q2 2’14.574 6 7 0.282 0.087 235.8

5 66 Joel KELSO AUS BOE Motorsports KTM Q2 2’14.800 6 6 0.508 0.226 235.8

6 12 Jacob ROULSTONE AUS Red Bull GASGAS Tech3 GASGAS Q2 2’14.869 6 6 0.577 0.069 239.4

7 18 Matteo BERTELLE ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 2’14.918 6 6 0.626 0.049 236.3

8 64 David MUÑOZ SPA BOE Motorsports KTM Q2 2’15.015 5 5 0.723 0.097 235.8

9 82 Stefano NEPA ITA LEVELUP – MTA KTM Q2 2’15.164 5 6 0.872 0.149 237.8

10 72 Taiyo FURUSATO JPN Honda Team Asia HONDA Q2 2’15.192 5 5 0.900 0.028 231.2

11 58 Luca LUNETTA ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 2’15.223 6 6 0.931 0.031 236.3

12 31 Adrian FERNANDEZ SPA Leopard Racing HONDA Q2 2’15.271 2 6 0.979 0.048 237.8

13 7 Filippo FARIOLI ITA SIC58 Squadra Corse HONDA Q2 2’15.282 6 6 0.990 0.011 234.2

14 48 Ivan ORTOLA SPA MT Helmets – MSI KTM Q2 2’15.433 4 4 1.141 0.151 222.6

15 19 Scott OGDEN GBR MLav Racing HONDA Q2 2’15.460 5 6 1.168 0.027 231.7

16 24 Tatsuki SUZUKI JPN Liqui Moly Husqvarna Intact GP HUSQVARNA Q2 2’15.738 7 7 1.446 0.278 236.3

17 78 Joel ESTEBAN SPA CFMOTO Valresa Aspar Team CFMOTO Q2 2’16.232 6 6 1.940 0.494 236.8

18 36 Angel PIQUERAS SPA Leopard Racing HONDA P2 2’14.713 0.560

19 70 Joshua WHATLEY GBR MLav Racing HONDA Q1 2’16.877 4 6 (*) 1.606 232.2

20 10 Nicola CARRARO ITA LEVELUP – MTA KTM Q1 2’17.052 4 6 (*) 1.781 0.175 235.8

21 54 Riccardo ROSSI ITA CIP Green Power KTM Q1 2’17.200 6 6 (*) 1.929 0.148 231.7

22 55 Noah DETTWILER SWI CIP Green Power KTM Q1 2’17.563 5 5 (*) 2.292 0.363 234.7

23 85 Xabi ZURUTUZA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q1 2’17.818 5 5 (*) 2.547 0.255 232.7

24 6 Ryusei YAMANAKA JPN MT Helmets – MSI KTM Q1 2’20.595 5 5 (*) 5.324 2.777 233.7