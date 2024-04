Moto2, Fermin Aldeguer vola in pole position a Jerez, 7° Vietti che precede Arbolino

Uno splendido Fermin Aldeguer ha conquistato la pole position del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di Moto3 2024. Sul tracciato di Jerez de la Frontera abbiamo assistito ad una qualifica serrata che ci ha proposto cadute, colpi di scena, e prestazioni di altissimo livello.

Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up) ha centrato un ottimo 1:40.673 con un margine di 438 millesimi sul connazionale Albert Arenas (Kalex Gresini), mentre completa la prima fila il britannico Jake Dixon (CF Moto Aspar) a 793. Quarta posizione per lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Gresini) a 881 millesimi, quinta per il brasiliano Diogo Moreira (Kalex) a 984, mentre è sesto l’ennesimo spagnolo, Sergio Garcia (Boscoscuro MT), a 1.033.

Bisogna arrivare alla settima posizione di Celestino Vietti (Red Bull KTM Ajo) per trovare il primo degli italiani, con un gap di 1.068 dalla vetta, quindi ottava posizione per Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) a 1.086. Nono lo spagnolo Jeremy Alcoba (Kalex) a 1.086, davanti al connazionale Marcos Ramirez (Kalex American) a 1.115, mentre è 11° lo statunitense Joe Roberts (Kalex American) a 1.126.

Si ferma in 12a posizione il thailandese Somkiat Chantra (Kalex IDEMITSU) a 1.216, quindi 13° il belga Barry Baltus (Kalex RW) a 1.300, mentre è 14° il ceco Filip Salac (Kalex) a 1.572. Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) non ha messo a segno tempi per colpa di una caduta nelle prime fasi della Q2, infine Dennis Foggia (Kalex Italtrans) domani scatterà dalla 23a casella della griglia.