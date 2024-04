Matteo Berrettini può tornare rapidamente in top-100? Le proiezioni del ranking ATP a Marrakech

Matteo Berrettini ha incominciato la settimana da numero 135 al mondo. Il tennista italiano, reduce dalla finale persa al Challenger di Phoenix e dalla sconfitta rimediata contro Andy Murray al primo turno del Masters 1000 di Miami, vanta all’attivo 470 punti. Il romano ripartirà dal torneo ATP 250 di Marrakech, ammesso al tabellone principale in virtù del ranking protetto di cui sta usufuendo dopo sei mesi di inattività agonistica a causa di un infortunio. Il finalista di Wimbledon 2021 sta cercando di ritrovare la forma dei giorni migliori e di risalire la classifica internazionale.

Matteo Berrettini scenderà in campo oggi pomeriggio sulla terra rossa della località marocchina per fronteggiare il kazako Alexander Shevchenko, avversario decisamente ostico e da prendere con le pinze. Matteo Berrettini può tornare rapidamente nella top-100 mondiale? Se dovesse riuscire ad alzare al cielo il trofeo sul mattone tritato nordafricano volerebbe a quota 720 punti e sarebbe virtualmente addirittura numero 80 del mondo (poi naturalmente dipenderebbe anche dai risultati degli altri tennisti impegnati in settimana).

Per rientrare in top-100 potrebbe anche bastargli la finale a Marrakech, visto che in quel caso salirebbe a quota 635 punti e sarebbe virtualmente 91mo (bisognerebbe vedere poi cosa faranno gli altri atleti in quella zona di graduatoria). La top-100 sarebbe impossibile in caso di stop prima dell’atto conclusivo, visto che anche con un’ipotetica semifinale si fermerebbe a 570 punti e dunque non andrebbe oltre (ben che vada) la 104ma piazza.

MATTEO BERRETTINI PUÒ TORNARE IN TOP-100 QUESTA SETTIMANA?

Se vince il torneo: 720 punti, virtualmente 80mo nel ranking ATP (la posizione precisa dipenderà anche dai risultati di altri tennisti).

Se arriva in finale: 635 punti, virtualmente 91mo nel ranking ATP (la posizione precisa dipenderà anche dai risultati di altri tennisti).

Il ritorno in top-100 già al termine di Marrakech sarò impossibile in caso di eliminazione prima della finale.