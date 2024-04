Matteo Berrettini può superare Fognini in classifica: che numero di italiano è nel ranking ATP? E le Olimpiadi…

L’Italia può fare affidamento su ben nove tennisti nella top-100 del ranking ATP. Un contingente da record nell’elite di questo sport: non c’è soltanto il picco di Jannik Sinner (numero 2 dopo i sigilli agli Australian Open e al Masters 1000 di Miami), ma è tutto il movimento tricolore a distinguersi e a brillare per profondità. Si passa dal 24mo posto di Lorenzo Musetti al 38mo di Matteo Arnaldi, per poi scivolare indietro fino a Lorenzo Sonego (57mo) e Flavio Cobolli (63mo). Luciano Darderi è numero 64, mentre Luca Nardi è 76mo in graduatoria.

Matteo Berrettini si è issato al 95mo posto virtuale con 635 punti dopo aver raggiunto la finale al torneo ATP 250 di Marrakech. Il romano ha scalato ben 40 posizioni nel giro di sei giorni e ha così incrementato il numero di italiani in top-100. La corsa del finalista di Wimbledon 2021 non è ancora finita: se dovesse alzare al cielo il trofeo sulla terra rossa marocchina volerebbe all’84mo posto con 720 punti all’attivo.

Al momento il 27enne è il nono italiano in graduatoria, ma in caso di sigillo odierno diventerebbe ottavo, visto che opererebbe il sorpasso su Fabio Fognini, al momento 92mo con 642 punti. Il romano proseguirebbe poi la caccia a Darderi, Cobolli e Nardi. Ricordiamo che soltanto i migliori quattro italiani andranno alle Olimpiadi di Parigi 2024 (a patto di essere tra i migliori 56 del ranking ATP con la regola di massimo quattro atleti per Nazione).