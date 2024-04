Masters Augusta golf 2024: programma, orari, tv, streaming

Green Jacket: il sogno di tanti golfisti è quello che sta per avviarsi nel 2024. Il Major d’apertura della stagione golfistica, il Masters ad Augusta, è l’inizio della fase più importante di un’annata che non solo sarà ricca, ma porterà anche verso quelle Olimpiadi che arricchiscono la questione.

La difesa del titolo è affidata a Jon Rahm, che però è recentemente finito nell’occhio del ciclone della comunità golfistica in quanto passato con la LIV Golf e, a questo punto, praticamente “confinato” ai quattro tornei maggiori dato che sul PGA Tour non può più mettere piede. Si è verificato un piccolissimo cambiamento sul percorso: la seconda buca, nota anche come Pink Dogwood, è stata allungata di circa 10 metri.

Il Masters 2024 comincerà nella giornata di giovedì e terminerà domenica. I diritti televisivi per l’Italia appartengono a Sky Sport sia in tv che in streaming (con SkyGo e Now): tutto il torneo andrà in onda su Sky Sport Golf (206).

CALENDARIO MASTERS 2024

Giovedì 10 aprile

Ore 14:00 circa Primo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 18:00

Venerdì 11 aprile

Ore 14:00 circa Secondo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 18:00

Sabato 12 aprile

Ore 14:00 circa Terzo giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 14:00

Domenica 13 aprile

Ore 14:00 circa Quarto giro – Diretta tv su Sky Sport Golf (206) dalle 14:30

PROGRAMMA MASTERS 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Golf (206)

Diretta streaming: Sky Go, Now