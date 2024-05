Giro d’Italia 2024, Pogacar vince allo sprint a Prati di Tivo. Tiberi fa sognare l’Italia!

Tadej Pogacar trova il tris al Giro d’Italia 2024: altro arrivo in salita, sugli Appennini, a Prati di Tivo, altra vittoria per lo sloveno. Il leader della classifica generale non ha voluto strafare nell’ottava tappa sfruttando la situazione e andando a vincere in uno sprint ristretto. In casa azzurra comunque grandissima prestazione di Antonio Tiberi che fa sognare in chiave podio.

Velocità veramente alta nella prima parte di gara con tantissimi corridori che hanno provato a cercare la fuga giusta. Alla fine il tentativo di giornata è andato via sul GPM di Forca Capistrello, con quattordici uomini in avanscoperta: Romain Bardet (Team dsm-firmenich PostNL), Simon Geschke (Cofidis), Valentin Paret-Peintre (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Georg Steinhauser (EF Education – EasyPost), Jhonatan Narvaez, Magnus Sheffield (Ineos-Grenadiers), Alessandro Verre (Arkea-B&B Hotels), Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step), Nairo Quintana, Pelayo Sanchez (Movistar), Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla), Michael Storer (Tudor Pro Cycling), Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè) ed Henok Mulubrhan (Astana-Qazaqstan).

Cambi non regolari davanti, vista la presenza di alcuni uomini di classifica come Bardet, per lo stesso motivo la UAE Emirates non si è fidata a lasciare troppo spazio contenendo il distacco nell’ordine dei 2′. Proprio in vista del GPM finale è arrivata l’accelerazione da parte della squadra della Maglia Rosa che praticamente si è andata a riportare ai piedi di Prati di Tivo sugli attaccanti.

L’ultimo ad arrendersi, dopo un attacco in solitaria, è stato Valentin Paret-Peintre, raggiunto dal plotone a circa 4 chilometri dal traguardo. L’unico a provarci più volte nel gruppo è stato un grande Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious), raggiunto però sempre da Tadej Pogacar (UAE Emirates). Volata ristretta per i migliori dominata dallo sloveno in Maglia Rosa davanti a Daniel Martinez (Bora-hansgrohe) e Ben O’Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team). Quarto Tiberi, poi Geraint Thomas (Ineos Grenadiers).