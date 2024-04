Quando torna in gara Marcell Jacobs? Il calendario dei tre appuntamenti prima degli Europei

Marcell Jacobs è tornato in gara dopo ben 230 giorni di inattività: il campione olimpico sui 100 metri non si vedeva in pista addirittura dal 10 settembre scorso nel Meeting di Zagabria. Al rientro, il velocista italiano ha fermato il cronometro in 10″11 a Jacksonville, una gara tutto sommato soddisfacente alla prima con il nuovo allenatore Rana Reider, dopo aver lasciato Paolo Camossi.

Ancora il pass per le Olimpiadi non è stato ottenuto (serviva un tempo inferiore ai 10 secondi), ma ancora ci saranno altre occasioni verso gli Europei e verso Parigi per crescere di condizione e far calare notevolmente il tempo, seppur discreto, fatto registrare ieri negli Stati Uniti.

Nel prossimo weekend (sabato 4 maggio e domenica 5 maggio), il centometrista di Desenzano sul Garda sarà ai World Relays insieme all’Italia alle Bahamas, l’appuntamento di qualificazione delle staffette alle Olimpiadi. Il 18 maggio tornerà in Europa sarà presente al Roma Sprint Festival, per poi andare in Repubblica Ceca per il Meeting di Ostrava (Repubblica Ceca) del Continental Tour il 28 maggio. Infine gli Europei di Roma allo Stadio Olimpico, che saranno il primo appuntamento saliente della stagione dal 7 al 12 giugno (semifinali e finale dei 100 metri il 9 giugno).

QUANDO TORNA IN GARA MARCELL JACOBS?