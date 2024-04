Maccabi-Olimpia Milano oggi in tv, orario Eurolega basket 2024: programma, canale, streaming

Tutto in una sera per l’Olimpia Milano in Eurolega! I meneghini affrontano oggi giovedì 11 aprile sul campo neutro di Belgrado (Serbia) alle 20:05 il Maccabi Tel Aviv nell’ultima giornata della regular season 2023-2024, con alcuni verdetti ancora da emettere soprattutto per la zona dei play-in.

L’EA7 Emporio Armani deve per forza vincere ma forse non basterà per centrare il decimo ed ultimo posto utile per andare a giocarsi uno spareggio che vale l’accesso ai playoff, con gli uomini di Ettore Messina che non sono padroni del proprio destino ma che dovranno guardare quanto accadrà ad Istanbul tra Efes e Stella Rossa ed a Belgrado tra Partizan e Valencia: in caso di successo milanese e di contemporaneo ko di Efes e Partizan allora i campioni d’Italia passerebbero, altrimenti con qualsiasi altro risultato svanisce il sogno.

Il Maccabi Tel Aviv si trova in una posizione favorevole in classifica, con gli israeliani forti del settimo posto che gli garantisce il fattore campo favorevole nel primo spareggio contro l’ottava in graduatoria – da decidere nella sfida di venerdì tra Virtus Bologna e Baskonia. 20-13 è il record della compagine gialloblu, che proverà a spegnere le speranze residue dell’Olimpia nell’ultima giornata.

Palla a due che verrà alzata all’Alekandar Nikolic Hall di Belgrado (Serbia) dove il Maccabi gioca le partite per via delle note vicende extra-sportive alle ore 20:05. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Arena (canale 204), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sull’ultima sfida decisiva per l’Olimpia Milano in Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Giovedì 11 aprile

Ore 20:05 Maccabi Tel Aviv-EA7 Emporio Armani Milano – Diretta TV su Sky Sport Arena (Canale 201)

*Partita giocata su campo neutro

