Calendario Coppa Italia pallanuoto 2024: programma, orari, tv, tabellone dai quarti alla finale

Si terrà alla Piscina “M. Paganuzzi” di Genova, impianto di casa del Quinto, la Final Eight della Coppa Italia 2023-2024 di pallanuoto maschile: dal 12 al 14 aprile le sette squadre che hanno superato la prima fase ad inizio stagione e la società organizzatrice si contenderanno il trofeo.

I match in programma, dall’alto verso il basso nel tabellone, saranno: Pro Recco-Posillipo, Savona-Salerno, Brescia-Trieste ed Ortigia-Quinto. Quarti venerdì 12, semifinali sabato 13, finali domenica 14. Il match per il titolo si disputerà domenica 14 alle ore 15.45.

Per la Finali Eight della Coppa Italia 2023-2024 di pallanuoto la diretta tv sarà assicurata da Rai Sport HD per le semifinali e la finale, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play per le semifinali e la finale e di Waterpolo Channel per i quarti di finale e la finale per il terzo posto.

CALENDARIO COPPA ITALIA 2023-2024 PALLANUOTO

Genova – Piscina “M. Paganuzzi” – Dal 12 al 14 aprile

1^ Giornata – venerdì 12 aprile 2024

Quarto di Finale 1 14:00 PRO RECCO N e PN – C.N. POSILLIPO – Diretta Waterpolo Channel

Quarto di Finale 4 16:00 R.N. SAVONA – CHECK-UP R.N. SALERNO – Diretta Waterpolo Channel

Quarto di Finale 3 18:00 C.C. ORTIGIA 1928 – IREN GENOVA QUINTO – Diretta Waterpolo Channel

Quarto di Finale 2 20:00 AN BRESCIA – PALLANUOTO TRIESTE – Diretta Waterpolo Channel

2^ Giornata – sabato 13 aprile 2024

Semifinale 1 – 5°/8° posto 13:45 Perdente Quarto 1 – Perdente Quarto 4

Semifinale 2 – 5°/8° posto 15:45 Perdente Quarto 2 – Perdente Quarto 3

Semifinale 4 – 1°/4° posto 17:45 Vincente Quarto 1 – Vincente Quarto 4 – Diretta Rai Sport HD, Rai Play

Semifinale 3 – 1°/4° posto 19:00 Vincente Quarto 2 – Vincente Quarto 3 – Diretta Rai Sport HD, Rai Play

3^ Giornata – domenica 14 aprile 2024

Finale 7°/8° posto 09:45 Perdente Semifinale 1 – Perdente Semifinale 2

Finale 5°/6° posto 11:45 Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2

Finale 3°/4° posto 13:45 Perdente Semifinale 3 – Perdente Semifinale 4 – Diretta Waterpolo Channel

Finale 1°/2° posto 15:45 Vincente Semifinale 3 – Vincente Semifinale 4 – Diretta Rai Sport HD, Rai Play