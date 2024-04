Il Barcellona vince nella tana del PSG, l’Atletico Madrid regola il Borussia Dortmund

Si è completata l’andata dei quarti di finale della Champions League. L’Atletico Madrid ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-1: de Paul ha portato in vantaggio gli spagnoli al 4′, Lino ha firmato il raddoppio al 32′ su invito di Griezmann, ma Haller all’81mo minuto tiene vive le speranze dei tedeschi. Tutto si deciderà nel confronto di ritorno in programma settimana prossima nella tana dei teutonici.

Il Barcellona ha vinto per 3-2 nella tana del PSG. Raphinha porta in vantaggio i catalani al 37′, Dembele e Vitinha ribaltano il punteggio in avvio di secondo tempo, ma poi la doppietta di Raphinha al 62′ e il sigillo di Christensen al 77′ regalano il successo agli spagnoli. Hanno così vinto le due formazioni iberiche che agli ottavi di finale avevano eliminato rispettivamente l’Inter e il Napoli.