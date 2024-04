Lotta, tutti gli italiani in gara al Preolimpico di Baku: Chamizo e Conyedo le punte, qualche sorpresa in arrivo?

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile Baku ospiterà il torneo europeo di qualificazione olimpica verso Parigi 2024 di lotta. Un appuntamento fondamentale per l’Italia ed in generale per tutti gli atleti del Vecchio Continente che avevano fallito la prima chance di pass in occasione dei Campionati Mondiali di Belgrado andati in scena a settembre del 2023.

Il movimento azzurro ha “bucato” l’ultima rassegna iridata ed è attualmente privo di lottatori qualificati per le Olimpiadi francesi, quindi c’è grande attesa per l’evento di questo weekend in Azerbaigian. La selezione tricolore a Baku sarà composta complessivamente da 16 elementi su 18 categorie di peso disponibili, infatti non ci saranno italiani nei 65 kg stile libero e nei 130 kg della greco-romana.

In palio 2 quote per ogni categoria (voleranno a Parigi i vincitori delle semifinali), quindi il sorteggio dei tabelloni sarà determinante. La Nazionale italiana punta soprattutto su Frank Chamizo e Abraham Conyedo, rispettivamente nei 74 kg e 125 kg dello stile libero, ma non mancano altri outsider che sognano il colpaccio a sorpresa per raggiungere una complicata qualificazione a cinque cerchi.

Sempre nella lotta libera maschile, oltre a Chamizo e Conyedo, vedremo in azione anche il giovane talento emergente Simone Piroddu (57 kg), Aron Caneva (86 kg) e Benjamin Honis (97 kg). Contingente massimo per il settore femminile con Emanuela Liuzzi (50 kg), Maria Ferone (53 kg), Aurora Russo (57 kg), Elena Esposito (62 kg), Dalma Caneva (68 kg) ed Enrica Rinaldi (76 kg), mentre nella greco-romana saranno impegnati Jacopo Sandron (60 kg), Andrea Setti (67 kg), Riccardo Abbrescia (77 kg), Leon Rivalta (87 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (97 kg).