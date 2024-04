Classifica Tour of the Alps 2024, prima tappa: Tobias Foss primo leader, Antonio Tiberi settimo

Si è aperto quest’oggi il Tour of the Alps 2024 di ciclismo su strada: la breve corsa a tappe è stata inaugurata dalla frazione che ha portato il gruppo da Egna a Cortina dopo 133.3 km. L’epilogo è arrivato in una volata ristretta e ad imporsi è stato il norvegese Tobias Foss (INEOS Grenadiers).

La classifica generale, ovviamente, rispecchia l’odierno ordine d’arrivo, e quindi alle spalle del vincitore odierno c’è l’australiano Chris Harper (Team Jayco AlUla), secondo a 4″, seguito dal colombiano Esteban Chaves (EF Education – EasyPost), terzo a 6″. Il migliore degli italiani è Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), 7° a 13″.

CLASSIFICA GENERALE TOUR OF THE ALPS 2024 (Prima Tappa)

1 FOSS Tobias INEOS Grenadiers 03:16:56

2 HARPER Chris Team Jayco-AlUla + 04

3 CHAVES Esteban EF Education-EasyPost + 06

4 O’CONNOR Ben Decathlon AG2R La Mondiale Team + 10

5 LOPEZ Juan Pedro Lidl-Trek + 13

6 THOMAS Geraint INEOS Grenadiers + 13

7 TIBERI Antonio Bahrain Victorious + 13

8 GHEBREIGZABHIER Amanuel Lidl-Trek + 13

9 BARDET Romain Team dsm-firmenich PostNL + 13

10 PARET-PEINTRE Valentin Decathlon AG2R La Mondiale Team + 13

11 POELS Wout Bahrain Victorious + 13

12 GANNA Filippo INEOS Grenadiers + 44

13 PESENTI Thomas JCL Team UKYO + 44

14 TRÆEN Torstein Bahrain Victorious + 44

15 FABBRO Matteo Team Polti Kometa + 44

16 BARTA William Movistar Team + 44

17 PELLIZZARI Giulio VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 44

18 BOU Joan Euskaltel-Euskadi + 44

19 HIGUITA Sergio BORA-hansgrohe + 44

20 PARRA José Félix Equipo Kern Pharma + 44

21 SAMITIER Sergio Movistar Team + 44

22 PALZER Anton BORA-hansgrohe + 44

23 COVILI Luca VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 44

24 CARBONI Giovanni JCL Team UKYO + 44

25 PORTER Rudy Team Jayco-AlUla + 44

26 HAMILTON Chris Team dsm-firmenich PostNL + 44

27 LEEMREIZE Gijs Team dsm-firmenich PostNL + 44

28 STEINHAUSER Georg EF Education-EasyPost + 44

29 RONDEL Mathys Tudor Pro Cycling Team + 44

30 VERONA Carlos Lidl-Trek + 44

31 ZANA Filippo Team Jayco-AlUla + 44

32 PARET-PEINTRE Aurélien Decathlon AG2R La Mondiale Team + 44

33 PIGANZOLI Davide Team Polti Kometa + 44

34 BERRADE Urko Equipo Kern Pharma + 44

35 BERHE Welay Team Jayco-AlUla + 44

36 STORER Michael Tudor Pro Cycling Team + 44

37 GUTIÉRREZ Jorge Equipo Kern Pharma + 44

38 TOLIO Alex VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 44

39 SOSA Ivan Movistar Team + 44

40 CARTHY Hugh EF Education-EasyPost + 44

41 MAIRE Adrien TdT-Unibet + 01:48

42 HUYET Baptiste TdT-Unibet + 01:48

43 STORK Florian Tudor Pro Cycling Team + 01:48

44 SCALCO Matteo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 01:48

45 ITURRIA Mikel Euskaltel-Euskadi + 01:48

46 BIZKARRA Mikel Euskaltel-Euskadi + 01:48

47 PINARELLO Alessandro VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 04:04

48 GONZALEZ Roberto Team corratec – Vini Fantini + 04:44

49 MATE Luis Angel Euskaltel-Euskadi + 04:44

50 CEPEDA Alexander EF Education-EasyPost + 04:44

51 AGIRRE Jon Equipo Kern Pharma + 04:44

52 RODRÍGUEZ Óscar INEOS Grenadiers + 07:33

53 VERSCHUREN Killian Decathlon AG2R La Mondiale Team + 08:48

54 SCHÖNBERGER Sebastian Austria + 08:48

55 GAMPER Patrick BORA-hansgrohe + 08:48

56 AEBERSOLD Nils Lidl-Trek + 08:48

57 PERNSTEINER Hermann Austria + 08:48

58 STOCKMAN Abram TdT-Unibet + 08:48

59 SCHRETTL Marco Austria + 08:48

60 AMELLA Matteo Team corratec – Vini Fantini + 08:48

61 SANCHEZ Eugenio Equipo Kern Pharma + 08:48

62 DONNENWIRTH Tom Decathlon AG2R La Mondiale Team + 08:48

63 BAIS Davide Team Polti Kometa + 08:48

64 PAIGE Charlie TdT-Unibet + 08:48

65 BENEDETTI Cesare BORA-hansgrohe + 08:48

66 OKA Atsushi JCL Team UKYO + 08:48

67 PUCCIO Salvatore INEOS Grenadiers + 08:48

68 ALUSTIZA Nicolas Euskaltel-Euskadi + 08:48

69 WARBASSE Lawrence Decathlon AG2R La Mondiale Team + 08:48

70 ETXEBERRIA Asier Euskaltel-Euskadi + 08:48

71 BALDACCINI Davide Team corratec – Vini Fantini + 08:48

72 GAROSIO Andrea Team Polti Kometa + 08:48

73 BAIS Mattia Team Polti Kometa + 08:48

74 CATALDO Dario Lidl-Trek + 08:48

75 MONACO Alessandro Team corratec – Vini Fantini + 08:48

76 MURGANO Marco Team corratec – Vini Fantini + 08:48

77 MASUDA Nariyuki JCL Team UKYO + 08:48

78 VAN DER LEE Jardi EF Education-EasyPost + 08:48

79 HAMILTON Lucas Team Jayco-AlUla + 08:48

80 YAMAMOTO Masaki JCL Team UKYO + 08:48

81 DE MARCHI Alessandro Team Jayco-AlUla + 08:48

82 SCOTSON Callum Team Jayco-AlUla + 08:48

83 GARCIA Carlos Equipo Kern Pharma + 08:48

84 BELOKI Markel EF Education-EasyPost + 08:48

85 FELLINE Fabio Lidl-Trek + 08:48

86 CARR Simon EF Education-EasyPost + 08:48

87 KOCH Jonas BORA-hansgrohe + 08:48

88 PELLAUD Simon Tudor Pro Cycling Team + 08:48

89 TSARENKO Kyrylo Team corratec – Vini Fantini + 08:48

90 MÜHLBERGER Gregor Movistar Team + 08:48

91 TRONCHON Bastien Decathlon AG2R La Mondiale Team + 11:17

92 THALMANN Roland Tudor Pro Cycling Team + 11:17

93 DEBONS Antoine Team corratec – Vini Fantini + 11:17

94 NORSGAARD Mathias Movistar Team + 13:17

95 O´BRIEN Liam Lidl-Trek + 13:17

96 ECKERSTORFER Benjamin Austria + 13:17

97 BRUTTOMESSO Alberto Bahrain Victorious + 13:17

98 TU Chih Hao Bahrain Victorious + 13:17

99 PEDERSEN Nicklas TdT-Unibet + 13:17

100 KOISHI Yuma JCL Team UKYO + 13:17

101 PUTZ Sebastian Austria + 13:17

102 BRUN Nils Tudor Pro Cycling Team + 13:17

103 DHONDT Robbe Team dsm-firmenich PostNL + 13:17

104 PEACE Oliver Team dsm-firmenich PostNL + 13:17

105 MÁRQUEZ Martí Equipo Kern Pharma + 13:17

106 CUADRADO Unai Euskaltel-Euskadi + 13:17

107 PÖSTLBERGER Lukas Austria + 13:17

108 COMBAUD Romain Team dsm-firmenich PostNL + 13:17

109 LUCCA Riccardo VF Group-Bardiani CSF-Faizanè + 13:17

110 MESSNER Martin Austria + 13:17

111 SWIFT Ben INEOS Grenadiers + 13:17

112 GÓMEZ Germán Dario Team Polti Kometa + 13:17

113 AUGUST AJ INEOS Grenadiers + 13:17

114 WILKSCH Hannes Tudor Pro Cycling Team + 13:17

115 MUÑOZ Francisco Team Polti Kometa + 13:17

116 ISHIBASHI Manabu JCL Team UKYO + 13:17