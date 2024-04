Superbike, Razgatlioglu vince il duello con Bautista in gara-2 ad Assen, 9° Bulega

Toprak Razgatlioglu vince per la prima volta in carriera ad Assen: è suo il successo in gara-2 del Gran Premio d’Olanda del Mondiale superbike 2024. Il turco precede Alvaro Bautista al termine di una gara molto intensa: lo spagnolo della Ducati resta in testa a una classifica sempre più serrata. Cade Alex Lowes, mentre Nicolò Bulega chiude nono, quarto Iannone e quinto Locatelli.

Una gara davvero equilibrata e ricca di sorpassi dal primo all’ultimo giro, con continui ribaltamenti specie tra la prima e la sesta posizione. Tra gli italiani partono benissimo Locatelli e Iannone, che recuperano tantissimo rispettivamente dalla sesta e dall’undicesima posizione e si riportano sulla testa della gara.

Il protagonista sorprendente della gara è l’australiano Remy Gardner che ha un super passo gara, aiutato anche dalle condizioni di pioggia che affrontano i piloti nella seconda gara: condizioni che rimangono comunque da gomma slick, ma che invitano alla prudenza rispetto alla normalità. Un contatto mette fuori gioco insieme Jonathan Rea e Alex Lowes a 12 giri dalla fine.

Negli ultimi giri la lotta per la vittoria torna ad essere riservata alla rivalità eterna tra Toprak Razgatlioglu e Alvaro Bautista, mentre Gardner e Iannone sono leggermente più distanti. Nell’ultima tornata Bautista sembra poter sferrare l’attacco a Razgatlioglu, ma in una delle prime curve va lungo e perde la possibilità di attaccare il turco, che così festeggia la vittoria in gara-2. Gardner chiude il podio.