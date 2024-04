ATP Madrid 2024: Cobolli tutto cuore e grinta. Rimonta Tabilo e accede al secondo turno

Un coriaceo Flavio Cobolli conquista l’accesso al secondo turno del Masters 1000 di Madrid. Una bella vittoria in rimonta per il romano, che ha superato il cileno Alejandro Tabilo con il punteggio di 5-7 6-4 6-4 dopo poco più di due ore di gioco. Un’altra partita dove il romano ha mostrato tutto il suo carattere e di sapersi destreggiare bene quando il match diventa una battaglia. Nel prossimo turno ci sarà un altro cileno per Cobolli, visto che se la vedrà con Nicolas Jarry in un remake della partita di inizio stagione agli Australian Open, quando l’azzurro riuscì ad imporsi al quinto set.

Nella partita odierna spiccano sicuramente i 12 ace messi a segno da Cobolli. Sono addirittura 35 i vincenti dell’azzurro a fronte di 10 errori non forzati, mentre sono 19 quelli di Tabilo, che ha 22 vincenti.

Cobolli ha un buon avvio di partita e si procura tre palle break nel terzo game. Purtroppo l’azzurro non riesce a sfruttare l’occasione e soprattutto sulla seconda ha dei rimpianti per l’accelerazione di dritto in rete. Cobolli risente della chance persa e nel gioco successivo concede il break a Tabilo dopo una serie di errori. Il cileno scappa sul 4-1 e ha anche due palle per andare 5-1, ma Cobolli riesce a salvarsi e rimonta fino al 5-5, ottenendo il controbreak nel nono game dopo una bellissima risposta di rovescio. Sembra un set pronto a scivolare al tie-break, ma Cobolli ha un altro passaggio a vuoto al servizio e lo perde ancora, con il set che va a Tabilo per 7-5.

C’è decisamente più equilibrio nel secondo set, con entrambi i tennisti che non concedono palle break agli avversari. Si segue l’andamento dei turni al servizio e si arriva fino al nono game, quando la pressione in risposta dell’azzurro si fa sentire. Cobolli si procura due palle break e basta la prima al romano, che si porta avanti nel set e poi lo chiude in suo favore per 6-4.

Cobolli ha subito una palla break in apertura, ma Tabilo l’annulla con un’ottima prima di servizio. Nel game successivo è il cileno a procurarsi l’occasione e la sfrutta, complice anche la volée sbagliata dell’azzurro. Cobolli non molla e trova il controbreak nel quinto gioco, pareggiando poi i conti sul 3-3. Ancora una volta nel momento di maggior tensione del match l’azzurro ha più coraggio e strappa a zero il servizio al cileno. Sul 5-4, Flavio annulla anche una palla break con una seconda molto carica, poi trova un fantastico dritto vincente e sul match point Tabilo spara la risposta fuori di metri, con l’azzurro che può festeggiare una bellissima vittoria.