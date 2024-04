Sonego ruggisce a Montecarlo! Supera Auger-Aliassime e approda agli ottavi da lucky loser!

Lorenzo Sonego fa il Lorenzo Sonego ed è agli ottavi del Masters1000 di Montecarlo. Dall’eliminazione al turno decisivo delle qualificazioni, il ragazzo di Torino si ritrova agli ottavi di finale sul campo del Principato, facendo fruttare il suo ripescaggio da lucky loser al posto di Carlos Alcaraz e battendo Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-4 7-5. Una partita giocata con il giusto piglio, facendo rivedere quello spirito di sacrificio ed abnegazione su cui ha costruito i suoi migliori risultati.

L’avvio della partita sembra arridere al canadese, che fatica davvero poco sul proprio servizio. Lo schema servizio-dritto funziona alla perfezione e la prima mezz’ora di partita passa per lui senza problema alcuno, mentre Sonego è costretto a difendersi con le unghie e con i denti, concedendo sempre qualcosa ma mai troppo. Nel nono gioco però Lorenzo imprime maggiore profondità al suo gioco, per procurarsi come un fulmine a ciel sereno tre palle break in fila: la seconda è quella giusta con il canadese, frastornato, che stecca un comodo dritto e dà il lasciapassare a Sonego per vincere il primo set, chiuso con la prima vincente.

Nella seconda frazione l’equilibrio dura un po’ di meno. Aliassime si mette a rispondere in maniera ficcante, mentre Sonego non ottiene l’aiuto della prima nel quarto gioco e compie un paio di errorini, arriva il break che pare segnare la frazione. L’ex top 10 va sul 5-2, ma Lorenzo inizia ad allungare gli scambi in ogni modo che può, portando il canadese in estrema confusione. Un dritto sparato lungo concede a Sonego la palla break per tornare in auge, che l’azzurro difende strenuamente portando Aliassime a sbagliare un comodo smash. Il nordamericano ha perso la bussola e anche nel gioco successivo sul suo servizio sbanda pericolosamente: arrivano altre tre palle break per Lorenzo, sfruttando l’ultimo con un dritto del canadese in rete.

Ma l’ultimo gioco è di vera e propria passione: Aliassime si deresponsabilizza e torna a giocare un ottimo tennis, annullando tre match point con grandi scambi e un quarto che viene invece cancellato da un rimbalzo falso del terreno. Il quinto pare essere quello buono, ma il giudice di linea chiama il doppio fallo dopo che Lorenzo ha addirittura esultato, e intanto deve cancellare due palle break. E al sesto finalmente l’esultanza non viene stoppata dopo che il canadese manda il suo colpo in rete, con Sonego che può festeggiare mettendosi al collo la sciarpa del Torino.

Una partita a lungo tranquilla, senza sussulti, ma cambiata parecchio nel finale. Lorenzo fa pagare la sua estrema precisione, con soli 10 vincenti ma soprattutto con la miseria di 4 errori non forzati, due per frazione, mentre Auger-Aliassime ne colleziona dieci nel solo secondo set. Ora per l’azzurro c’è agli ottavi uno tra Ugo Humbert e Zhang Zhizhen: non un sorteggio impossibile…