Musetti dopo la vittoria con Fils a Montecarlo: “Ho giocato una delle migliori partite della stagione”

Lorenzo Musetti ha raggiunto gli ottavi di finale al Masters 1000 di Montecarlo 2024. Dopo la bella vittoria al debutto su Taylor Fritz, il toscano si è confermato in grande spolvero sulla terra battuta monegasca sconfiggendo ieri sera anche il giovane francese Arthur Fils per 6-3 7-5 e regalandosi la possibilità di sfidare nuovamente al prossimo turno il numero 1 al mondo Novak Djokovic.

“Penso di aver giocato una delle partite migliori della stagione, ed è per questo che ho provato a comandare il gioco. Se avessi giocato un po’ più morbido e corto, lui avanti nel punteggio avrebbe avuto davvero l’atteggiamento giusto perché nel finale di partita, sotto 6-3 5-2, ha spaccato la racchetta e poi ha reagito“, commenta il carrarino nella conferenza stampa dopo il match.

Sulle qualità principali del classe 2004 Arthur Fils: “È un bravo ragazzo e un atleta straordinario, fisicamente è molto forte per la sua età. Penso che non abbia ancora giocato tante partite sulla terra battuta nel circuito maggiore ma nella parte finale del match ha fatto vedere un bel tennis, ha giocato benissimo soprattutto con il diritto“.

Musetti si è poi proiettato verso la prossima sfida a Djokovic, dopo averlo battuto un anno fa proprio agli ottavi di Montecarlo: “È divertente, succede esattamente un anno dopo, nello stesso torneo, nello stesso turno. Spero che sarà una bella partita ma sarà comunque una lezione per me, comunque vada. Quando giochi contro un campione come Nole hai sempre qualcosa da imparare, da prendere, sia se vinci, sia se perdi“.