Pallamano, Serie A1: Salerno, Erice, Pontinia e Brixen ai Playoffs

AC Life Style Erice ferma Jomi Salerno nella penultima giornata di Serie A1, ma mantiene saldamente il comando della graduatoria della regular season. Il team siciliano pareggia 31 pari nel big match del week-end contro la compagine campana, leader della classifica assoluta alla vigilia dei Playoffs.

Erice, grazie al pareggio, mantiene di un punto la seconda pizza del campionato, mentre Cassa Rurale Pontinia primeggia in trasferta per due punti contro Cassano Magnago. 30 a 28 è stato il risultato al fischio della sirena, una sconfitta importante in ottica Playoffs per il team lombardo vista l’affermazione di Brixen Südtirol contro Starmed-TMS Teramo (20-31).

Ai margini della penultima giornata di Serie A1 sono da evidenziare anche i sigilli da parte di Casalgrande Padana e Venplast Dossobuono, rispettivamente nei confronti di Cellini Padova (28-22) e Lions Sassari (26-18).

La battaglia per il titolo si sta per avvicinare, i Playoffs vedranno azione le prime quattro classificate al termine della regular season (impegnate in semifinale al meglio delle tre partite). Salerno ed Erice guardano già alla bagarre per lo scudetto, pronte per sfidare Pontinia e Brixen che nell’ultima giornata di Serie A1 non potranno matematicamente essere raggiunte da Cassano Magnago o Casalgrande Padana.

RISULTATI SERIE A1

Cassano Magnago – Cassa Rurale Pontinia 28-30

AC Life Style Erice – Jomi Salerno 31-31

Starmed-TMS Teramo – Brixen Südtirol 20-31

Venplast Dossobuono – Lions Sassari 26-18

Cellini Padova – Casalgrande Padana 22-28

CLASSIFICA AGGIORNATA SERIE A1

Jomi Salerno 33 pti, AC Life Style Erice 30, Cassa Rurale Pontinia 29, Brixen Südtirol 29, Cassano Magnago 25, Casalgrande Padana 22, Starmed-TMS Teramo 16, Venplast Dossobuono 11, Cellini Padova 8, Mezzocorona 7, Lions Sassari 0