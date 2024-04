LIVE Roma-Milan, Europa League 2024 in DIRETTA: i giallorossi difendono l’1-0 dell’andata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE Roma-Milan, Europa League 2024 calcio in DIRETTA, Pioli prova l’impresa all’Olimpico contro la squadra di De Rossi.

È il momento del secondo atto tra Roma e Milan. La sfida si rinnova partendo dal vantaggio della Roma per 1-0 maturato a San Siro, ma cambia la location: si trasferisce all’Olimpico per il match di ritorno dei quarti di finale di Europa League, dove i rossoneri tenteranno di recuperare il gol di svantaggio segnato da Mancini. La Roma viene da un momento difficile a Udine, dove il match è stato sospeso a causa del malore improvviso di N’Dicka. Fortunatamente, le condizioni sono migliorate e ora la squadra guidata da De Rossi è tutta concentrata per cercare di avanzare alle semifinali di Europa League per il secondo anno di fila. Il Milan, dal canto suo, è determinato a compiere una rimonta: il pareggio per 3-3 contro il Sassuolo ha mantenuto inalterata la distanza dalla Juventus in campionato, e l’obiettivo principale di Pioli è procedere nel torneo europeo.

Per la Roma, gli assenti saranno Ndicka, non ancora recuperato dal malore, e Cristante, squalificato. Saranno Chris Smalling a coprire il ruolo di difensore centrale e Edoardo Bove a centrocampo. Dall’altra parte, il Milan ritrova Tomori, assente per squalifica nel match di andata. Accanto a lui in difesa potrebbe giocare Gabbia. In attacco spazio a Giroud, mentre a centrocampo Bennacer e Reijnders potrebbero vedere la compagnia di Loftus-Cheek, spostando quest’ultimo più avanti per intensificare la pressione offensiva con Chukwueze, Pulisic, Leao e Giroud.

Probabile formazioni

ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola; Bove, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. All. De Rossi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

