Softball: Caronno vince all’extra inning il recupero contro Collecchio in Serie A1

Caronno la spunta all’extra inning. Le Rheavendros hanno infatti vinto il match contro Collecchio per 4-3 nel recupero del primo turno valido per la Serie A1 2024 di softball.

La disputa si era interrotta a fine marzo per pioggia, con il parziale di 1-0, risultato rimasto a lungo nel tabellino anche nella giornata odierna. È calma piatta infatti fino al sesto tempo, quando la compagine varesina mette a referto il punto del 2-0, approfittando di un errore della difesa collechiese e andando a segno con Fenici.

Il raddoppio tranquillizza Caronno, ma inorgoglisce Bertazzoni che, al settimo inning, prima accorcia le distanze con Main dopo una valida interna procurata da un singolo di Severini, per poi pareggiare i conti con una base su ball. Collecchio, che sembrava avere in tasca la sfida, non sfrutta il suo attacco, spedendo la gara all’extra inning.

Sarà proprio al supplementare che emergerà il carattere delle Rheavendoros, abili ad effettuare il contro sorpasso dopo il provvisorio 3-2 di Collecchio con una base su ball di Caldon su un errore della difesa sul bunt di Viola. La stessa Caldon metterà a referto il colpo del 4-3 con una volata di sacrificio di Edwards.

Caronno al momento occupa la seconda posizione della Regular Season con quattro vittorie. Collecchio è invece ottavo con una vittoria e cinque sconfitte.

CLASSIFICA SERIE A1 SOFTBALL 2024