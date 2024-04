LIVE Parigi-Roubaix 2024 in DIRETTA: Van der Poel favorito sul pavé, Bettiol e Mozzato ci provano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Parigi-Roubaix! L’inferno del nord è tornato in tutto il suo splendore: una gara in cui potrà accadere davvero qualsiasi cosa, in cui non si deve lasciare al caso nessun dettaglio. E molto spesso nemmeno l’essere talmente meticolosi potrebbe bastare per non incappare in qualche colpo di sfortuna.

Percorso di 260 chilometri che sarà condizionato da ben 29 tratti in pavé, caratteristica di questa corsa, per un totale di 55,7 chilometri totali che distruggeranno le gambe del gruppo. La ‘rumba’ inizierà dal chilometro 96, con il Troisvilles-Inchy; il primo tratto da attenzionare è il Quievi-Saint-Python di 3,7 chilometri dove potranno esserci le prime differenze. Immancabile la Foresta di Arenberg, primo tratto a cinque stelle con i suoi 2,3 chilometri, ma che quest’anno sarà diverso dal solito a causa della chicane (o curva a gomito) inserita per rallentare l’ingresso del gruppo. Finale solito con il Carrefour de l’Arbre come ultimo tratto davvero duro, arrivo sul solito, bellissimo velodromo di Roubaix.

Il favorito è, come se fosse una sorpresa, il campione del mondo Mathieu van der Poel, che vuole bissare il successo dello scorso anno: due successi consecutivi non arrivano da Tom Boonen, che si impose nel 2008 e nel 2009. Oltretutto, vuole anche provare la doppietta con il Giro delle Fiandre nello stesso anno, l’ultimo a riuscirci fu Fabian Cancellara nel 2013. Con l’assenza di Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) sarà con tutta probabilità Mads Pedersen (Lidl-Trek) il suo avversario più accreditato, con Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers) che tenterà di mettergli i bastoni tra le ruote. L’Italia affida le proprie speranze ad Alberto Bettiol (EF Education-Easypost) e a Luca Mozzato (Arkea-B&B Hotels), gran secondo al Giro delle Fiandre.

La Parigi-Roubaix 2024 partirà alle ore 11.25 dal chilometro zero; OA Sport inizierà alle 11.00 la propria diretta live per non farvi perdere nemmeno una pedalata! Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale, vi aspettiamo!