Eurolega, arriva il derby italiano: Milano per sperare nel play-in, Bologna per rilanciarsi

Un derby italiano decisivo, ma meno rispetto a quanto ci saremmo aspettati. EA7 Emporio Armani Milano e Virtus Segafredo Bologna si ritrovano l’una contro l’altra nella trentatreesima giornata della stagione regolare di Eurolega, in una partita in tono minore. Rispetto a quanto ci si potesse aspettare, sia per pronostici di inizio anno che per quanto prodotto ad inizio stagione.

Soprattutto per quanto riguarda i virtussini, che nella prima parte di stagione hanno accarezzato le zone alte di classifica, stazionando per un po’ al secondo posto. Poi però il livello della squadra di Banchi si è abbassato, conquistando soltanto due successi nelle ultime dieci partite: abbastanza per mettere sotto chiave un posto nel play-in, ma vedendo svanire l’accesso ai quarti di finale.

Per Milano invece c’è soltanto la matematica a tenere in piedi le speranze di poter proseguire la propria campagna europea. Certo, in stagione i problemi sono stati parecchi, con tanti infortuni che hanno condizionato il rendimento della squadra di Messina, ma spesso incappando in scivoloni contro squadre abbordabili. L’ultimo contro lo Zalgiris Kaunas, che ha messo spalle al muro le scarpette rosse.

La squadra di Messina è costretta a vincere, dovendo però incappare anche in un paio di risultati favorevoli come una sconfitta dell’Efes. Il Forum non farà mancare il suo apporto con i suoi 10.000 spettatori per provare a fare il miracolo in Europa. Per una partita che può essere un antipasto per la prossima post season di Serie A. Per l’Eurolega, è un po’ più difficile.