Olimpia Milano-Virtus Bologna 90-75: le conferenze stampa di Ettore Messina e Luca Banchi

ASSAGO – Nel penultimo round della stagione regolare dell’Eurolega 2023-2024, l’Olimpia Milano ha battuto 90-75 la Virtus Bologna nel derby italiano all’interno della massima competizione cestistica europea.

A parlare del match, in conferenza stampa, sono stati i due tecnici: Ettore Messina e Luca Banchi, gli allenatori hanno così fotografato il match.

Luca Banchi (Virtus Bologna): “Una partita dura, come ci attendevano, con tanta intensità e fisicità, ma all’inizio abbiamo risposto bene. Poi abbiamo perso contatto, qualche minuto prima della fine del secondo quarto, anche per merito di Milano, che è stata brava a causare i nostri errori sporcandoci le percentuali. Faccio i complimenti a Milano, noi dobbiamo pensare e vogliamo pensare ai play-in con fiducia.

Momento di difficoltà? Lo sappiamo, non dimentichiamo però che siamo andati vicinissimi dal battere squadre come il Monaco e il Panathinaikos. Non siamo una squadra che può permettersi di “battezzare” le partite: per vincerle dobbiamo essere al massimo. Ora dobbiamo sfruttare le prossime partite, sia in Serie A sia in Eurolega, per rilanciarci sotto tutti i punti di vista. Ci sono cose da analizzare, ma quello che mi sento di dire è che ripartiamo da una buona difesa e una buona fluidità in attacco. Ora, in generale, ci serve una scintilla: dobbiamo lavorare per crearcela e dare un nuovo impulso alla nostra stagione. Le prossime partite? Il focus principale è sulla partita contro Venezia. Sappiamo, pensando all’Eurolega, che con il Baskonia non sarà facile, ma sappiamo anche che c’è un’opportunità alla nostra portata, senza dimenticare comunque che siamo e saremo al play-in”.

Ettore Messina (Olimpia Milano): “Voglio fare i complimenti ai miei giocatori per tutto quello che hanno fatto vedere questa sera, sia in attacco sia in difesa, in una vittoria che è meritata. Oggi abbiamo messo tantissimo in campo, perché vogliamo finire, al di là di tutto, al meglio la regular season sotto tutti i punti di vista.

Questa affermazione in ogni caso ci darà fiducia, anche pensando alla Serie A in Italia. Ora vedremo cosa saremo in grado di fare a Belgrado, contro il Maccabi Tel Aviv: non sarà facile ma ci proveremo”.

Per chiudere la regular season di Eurolega la Virtus Bologna ospiterà il Baskonia, venerdì 12 aprile alle ore 20:30, mentre l’Olimpia Milano sarà impegnata in trasferta – giovedì 11 aprile alle ore 20:05 – contro il Maccabi Tel Aviv.