WTA Madrid 2024, Lucia Bronzetti cede in due set ad Elena Rybakina nel secondo turno

Si ferma al secondo turno il cammino di Lucia Bronzetti nel Mutua Madrid Open 2024 di tennis: l’azzurra, che tornerà in campo nel pomeriggio in doppio, cede nel tabellone di singolare del torneo di categoria WTA 1000 alla testa di serie numero 4, la kazaka Elena Rybakina, vittoriosa sulla terra battuta outdoor iberica con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e sedici minuti di gioco.

Nel primo set si assiste ad uno scambio di break tra secondo e terzo gioco, con la kazaka che allunga sul 2-0 e l’azzurra che riequilibra subito la contesa completando l’aggancio nel quarto game sul 2-2. I servizi diventano dominanti per il resto della frazione e lo strappo decisivo arriva soltanto nel decimo game, quando l’azzurra serve per rimanere nel set, ma dal 15-15 perde gli ultimi tre punti e Rybakina può così chiudere sul 6-4 dopo 39 minuti.

Nella seconda partita l’azzurra parte nel migliore dei modi, centrando il break a zero in apertura, ma immediatamente la kazaka ribalta la contesa in proprio favore, togliendo la battuta a Bronzetti a trenta nel secondo game ed a quindici nel quarto. Nel quinto gioco Rybakina va sotto 15-40, ma si salva poi ai vantaggi e va sul 4-1 non pesante. La tennista italiana resta aggrappata alla frazione fino al 3-5, e nel nono game si porta sullo 0-30 in risposta, ma la kazaka conquista gli ultimi quattro punti giocati e va a vincere sul 6-3 dopo 37 minuti.

Le statistiche sottolineano come la kazaka vinca 59 punti contro i 46 dell’azzurra, facendo la differenza soprattutto sulla seconda di servizio, con la quale conquista il 52% degli scambi, contro il 29% dell’italiana. Rybakina è più cinica nei momenti decisivi, sfruttando 4 delle 5 palle break avute a disposizione, doppiando il dato di Bronzetti, che alla stessa voce si ferma a quota 2 su 5.