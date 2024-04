Judo, Matvey Kanikovskiy e Inal Tasoev padroni dei pesi massimi negli Europei 2024. Hershko d’oro per Israele

Finito in archivio il day-3 dei Campionati Europei 2024 di judo, in programma sui tatami della Zagreb Arena. Nella capitale croata sono andati in scena quest’oggi le ultime cinque categorie di peso individuali della rassegna continentale: 90, 100, +100 kg al maschile e -78, +78 kg in campo femminile. Domani ci sarà spazio per la rassegna a squadre miste.

In casa Italia è arrivata la quarta medaglia della spedizione, grazie a un grandioso Gennaro Pirelli che si è tinto di bronzo nei -100 kg uomini. Eliminati, invece, nella fase eliminatoria, prima del Final Block, Kwadjo Anani (+100 kg) Erica Simonetti (+78 kg) e Giorgia Stangherlin (-78 kg). Cinque le categorie, come detto, e andiamo a raccontare chi è andato a occupare i podi in palio.

Nei -90 kg l’affermazione è stata dell’azero Eljan Hajiyev, in grado di regolare nella Finale per l’oro l’ungherese Krisztian Toth e di mettersi al collo il metallo più pregiato. Il bronzo è andato al georgiano Lasha Bekauri e al rumeno Alex Cret. Nella categoria di Pirelli, il russo Matvey Kanikovskiy ha fatto la voce grossa, regolando nell’ultimo atto il georgiano Ilia Sulamanidze. Il bronzo è stato conquistato anche dall’olandese Michael Korrell. Nei +100 kg ancora Russia sugli scudi grazie a Inal Tasoev, uscendo vittorioso da un altro confronto con un rappresentante georgiano, ovvero Guram Tushishvili. Sul terzo gradino sono saliti l’altro russo Tamerlan Bashaev e lo slovacco Marius Fizel.

Nei -78 kg donne la Francia ha accolto l’oro di Audrey Tcheumeo, che ha piegato nella Finale la tedesca Anna-Maria Wagner. Il bronzo è stato conquistato dall’altra teutonica Alina Boehm e dall’israeliena Inbar Lanir. Nei +78 kg l’altra israeliana Raz Hershko è stata la migliore del Vecchio Continente, battendo la transalpina Julia Tolofua per l’oro. Terze piazze per l’altra transalpina Lea Fontaine e per la turca Kayra Ozdemir.