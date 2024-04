Rugby femminile: flop Italia. Troppa confusione, vince la Scozia

Si è conclusa la seconda sfida della quarta giornata del Guinness Sei Nazioni femminile 2024 e al Lanfranchi di Parma sono scese in campo le padrone di casa dell’Italia e la Scozia, con le due formazioni in piena corsa per un posto sul podio del torneo. Ecco come è andata.

Prova subito a spingere l’Italia nei primi minuti, produce tanto possesso, ma un paio di errori di handling negano alle azzurre di potersi rendere pericolose. Così, dopo otto minuti di gioco azzurro sono le scozzesi ad arrivare a un passo dalla meta, ma si salva l’Italia sulla linea bianca. Soffre troppo la squadra di Raineri ora, che si salva grazie alle touche sbagliate dalle britanniche, che per due volte rinunciano a piazzare comodamente.

Non si sblocca, così, un match difficile sin qui per le azzurre, che ancora una volta si affidano alla difesa per reggere l’urto. Provano a tornare avanti Stefan e compagne a inizio seconda metà del primo tempo. Ma troppi errori delle azzurre e si continua a restare sullo 0-0. E, così, serve arrivare al 32’ e serve, come sempre, che il pallone arrivi ad Alyssa D’Incà. E l’ala, oggi schierata a centro, è imprendibile per tutte e va fino in fondo per il 7-0 iniziale. Ma passano solo un paio di minuti e la Scozia risponde. Palla persa dalle azzurre, maul avanzante e schiaccia Lana Skeldon per il 7-7. Spreca veramente troppo l’Italia oggi, che ha buttato via troppi possessi pericolosi.

Ancora troppo possesso concesso alle scozzesi a inizio ripresa e servono cinque minuti prima di vedere un attacco dell’Italia, che però finisce con un tenuto. Insiste la squadra di Raineri, ancora un calcio bloccato a mettere sotto pressione le britanniche, ma ancora una volta nulla di fatto. Al 53’ lunga azione della Scozia, ma alla fine è Sara Tounesi che in difesa dà lezioni e ferma l’avanzata. Rischia grosso l’Italia poco prima dell’ora di gioco, ma alla fine si salva con un tenuto britannico, ma azzurre veramente in grossa difficoltà oggi a Parma.

Troppe palle perse sui punti d’incontro e al 63’ prova a salvare tutto Aura Muzzo, ma è obbligata a lasciare l’ovale libero e lo raccoglie la Horn che va fino in fondo e Scozia avanti 7-12. Insiste la Scozia, con le azzurre incapaci di avere possesso e al 69’ arriva la terza meta delle britanniche, questa volta con Rollie, e ospiti che scappano via sul 7-17. Prova a reagire l’Italia, con una Tounesi che sfonda e fallo scozzese che manda Rigoni sulla piazzola al 74’ per il 10-17. Ultime chance per impattare il match per l’Italia, ma non hanno idee per mettere in difficoltà le scozzesi e il tempo scorre inesorabile. Allo scadere ultimissima occasione per le azzurre, cartellino giallo per Rollie, ma sulla touche avanti e buttato via tutto.