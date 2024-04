Conegliano-Scandicci volley femminile, quando si gioca gara-3 della finale: data, programma, orario, tv, streaming

Mercoledì 24 aprile (ore 20.30) si gioca Conegliano-Scandicci, gara-3 della finale Scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. Terza sfida cruciale per le due compagini, che non possono più permettersi di sbagliare la partita. Le toscane arrivano per la prima volta nella loro storia a giocarsi il titolo, mentre le Pantere vogliono confermare il dominio assoluto dell’ultima decade.

Le premesse dopo gara-1 sono straordinarie, con Scandicci che a sorpresa ha espugnato il PalaVerde al termine di una della partite più belle che il massimo campionato italiano abbia mai offerto. Una sfida fatta di grandi giocate e pochi errori, con emozioni a non finire a condire il tutto. Le Pantere, guidate in regia da Joanna Wolosz, si affideranno soprattutto all’opposto Isabelle Haak, alle schiacciatrici Kathryn Plummer e Kelsey Robinson-Cook. Principale bocca da fuoco per le ospiti sarà Ekaterina Antropova, sempre più in forma in questo finale di stagione e spesso cercata dalla palleggiatrice Maja Ognjenovic, che può fare affidamento anche sui martelli Zhu Ting e Britt Herbots.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Scandicci, gara-3 della finale scudetto della Serie A1 2023-2024 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e SkySport, mentre sarà visibile in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW e VBTV. Immancabile la Diretta Live testuale dal primo all’ultimo punto di OA Sport.

CALENDARIO GARA-3 CONEGLIANO-SCANDICCI VOLLEY

Mercoledì 24 aprile

Ore 20.30 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs Savino del Bene Scandicci – Diretta tv su RaiSport HD e SkySport

PROGRAMMA CONEGLIANO-SCANDICCI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, gratis e in chiaro; SkySport, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis e in chiaro; VBTV, Sky Go e NOW per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.