Marcel Hirscher verso un clamoroso ritorno! Ma cambierà nazionalità

Marcel Hirscher è pronto a tornare all’interno del “Circo Bianco”. Il fuoriclasse nato nel 1989, dopo aver annunciato il ritiro nel 2019, è pronto a cogliere di sorpresa tutti facendosi trovare al cancelletto di partenza della stagione 2024-2025 con una grossa novità: quella di correre non per l’Austria, bensì per l’Olanda.

A riportare l’indiscrezione è stato il media “Kronen Zeitung”, e a “corredo” di questo è arrivato anche il nulla osta da parte della federazione austriaca di sci – la ÖSV -, che ha dato il suo ok affinché la cosa potesse avvenire.

Dunque Marcel Hirscher, 2 volte campione olimpico (3 medaglie totali), 7 volte campione iridato (11 medaglie complessive ai Mondiali) e con 8 Coppe del Mondo assolute nel suo palmares, tornerà in scena onorando e rappresentando i colori della bandiera “Orange”, a lui legati tramite discendenza diretta materna.

Tornare senza “dare fastidio”, in ottica qualificazione ai Mondiali 2025, ai compagni: questo l’intento di Hirscher che, a quei Mondiali, che si terranno a Saalbach l’anno prossimo, guarda: “Negli ultimi giorni abbiamo avuto colloqui con diverse parti e siamo stati informati che Marcel Hirscher può immaginare il ritorno nel circuito sciistico internazionale – esplica il Segretario Generale dell’ÖSV, Christian Scherer –. Come associazione sciistica austriaca, abbiamo ovviamente fatto ogni sforzo per offrire a Marcel le migliori condizioni possibili in caso di ritorno alle gare ed abbiamo avuto anche modo di spiegargliele in uno scambio personale. Naturalmente, siamo molto dispiaciuti della sua decisione di chiedere un cambio di Nazione verso l’associazione sciistica olandese, ma alla fine lo abbiamo anche sostenuto. Marcel ha realizzato cose enormi per lo sci e per l’ÖSV. In segno di apprezzamento e nello spirito dell’internazionalità dello sci, la Conferenza dei Presidenti dell’ÖSV ha approvato oggi all’unanimità la sua richiesta di cambio di associazione”.

Nelle prossime settimane si cercherà di capire quando Hirscher potrà tornare a gareggiare, ma è probabile che, dovendo andare a caccia di punti FIS, per rielevarsi nelle graduatorie internazionali, si impegni già dalla prossima estate in Nuova Zelanda, terreno ideale anche per gli allenamenti.