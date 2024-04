Italia-Turchia oggi in tv, Mondiali curling misto 2024: orario, programma, streaming

Prosegue il cammino della Nazionale italiana di curling misto, impegnata ad Oestersund (Svezia) per i Campionati Mondiali 2024. Oggi, lunedì 22 aprile, i nostri ragazzi sfideranno alle 18:00 la Turchia in quella che sarà la seconda partita dopo la sfida con il Giappone, pianificata per le 10:00.

Il binomio inedito formato da Stefania Constantini e Francesco De Zanna, al momento quarto nel raggruppamento A, è intenzionato a rimanere attaccato alle posizioni di vertice, con l’obiettivo di staccare il pass per la seconda fase. Per questo motivo sarà importante non commettere alcun passo falso.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, match valido per il round robin dei Mondiali 2024 di curling doppio misto. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA OGGI

Lunedì 22 aprile

Ore 18.00 Italia vs Turchia- Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.