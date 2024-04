Curling, vittoria amara per l’Italia: Constantini e De Zanna fuori dai playoff ai Mondiali

L’Italia non è riuscita a qualificarsi per la fase a eliminazione diretta dei Mondiali 2024 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Oestersund (Svezia). Stefania Constantini e Francesco De Zanna avevano bisogno di una serie di combinazioni per poter proseguire la propria avventura in questa rassegna iridata: dovevano battere la Germania, tifare per un’impresa della Francia contro l’Estonia e sperare che il Giappone non sconfiggesse la Svizzera.

Gli azzurri hanno avuto la meglio sui tedeschi con il punteggio di 8-6 e hanno così infilato la sesta vittoria nel torneo, ma i transalpini non hanno firmato la magia contro i baltici e i nipponici sono riusciti ad avere la meglio sugli elvetici. La coppia tricolore ha così chiuso il round robin al quarto posto in classifica generale con sei successi e tre sconfitte, alle spalle di Norvegia (7-2), Svizzera (6-3) ed Estonia (6-3).

Sono purtroppo risultate decisive le sconfitte maturate negli scontri diretti contro Norvegia, Svizzera ed Estonia, che a parità di successi sono così riuscite ad avere la meglio. Per la seconda edizione consecutiva l’Italia rimane fuori dalla lotta per le medaglie. Ricordiamo che la prima classificata (Norvegia) si è qualificata alle semifinali, mentre seconda e terza (Svizzera ed Estonia) disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per le semifinali.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Lena Kapp e Sixten Totzek partono bene e marcano due punti nel primo end, replicandosi poi anche nella terza frazione e issandosi così sul 4-1. Gli azzurri cambiano passo subito dopo: siglano due punti per accorciare le distanze prima dell’intervallo (4-3), poi strappano la mano agli avversari per due volte consecutivi, portando a casa prima tre punti e poi un altro punti.

L’Italia conduce per 7-4 al termine del sesto parziale e costringe così la Germania a usare il power-play, ovvero il vantaggio che permette di spostare le stone fisse. I teutonici sono bravi a costruire un buon gioco e siglano due punti, utili per avvicinarsi agli azzurri sul 6-7. Alla coppia tricolore basta però amministrare l’ultimo end con il vantaggio del tiro conclusivo per chiudere i conti.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Svizzera vs Giappone 7-8

Francia vs Estonia 3-8

Spagna vs Norvegia 3-9

Italia vs Germania 8-6

Turchia vs Danimarca 7-5

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Norvegia 7 vittorie

2. Svizzera 6 vittorie

3. Estonia 6 vittorie

4. Italia 6 vittorie

5. Giappone 6 vittorie

6. Germania 4 vittorie

7. Danimarca 4 vittorie

8. Turchia 3 vittorie

9. Francia 2 vittorie

10. Spagna 1 vittoria