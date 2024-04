Curling, l’Italia frena contro l’Estonia: corsa durissima per i playoff ai Mondiali di doppio misto

L’Italia è incappata nella seconda sconfitta consecutiva ai Mondiali 2024 di curling doppio misto. Stefania Constantini e Francesco De Zanna hanno perso contro l’Estonia per 8-6, incamerando il secondo stop di giornata dopo quello di questa mattina contro la Norvegia. Si tratta di una battuta d’arresto importante per la nostra Nazionale, che si complica terribilmente la corsa verso la fase a eliminazione diretta.

La coppia tricolore occupa infatti il quarto posto in classifica generale con cinque successi e tre sconfitte, alle spalle di Norvegia (6-2), Svizzera (6-2), Estonia (5-3). Ricordiamo che la prima classificata accede direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi due pass per la lotta per le medaglie.

L’Italia dovrà obbligatoriamente battere la Germania nell’ultima partita in programma domani (giovedì 25 aprile, ore 14.00) e sperare che l’Estonia perda contro la Francia per proseguire la propria avventura sul ghiaccio di Oestersund (Svezia): oggettivamente molto difficile.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Marie Kaldvee e Harri Lill partono in maniera aggressiva e marcano due punti nel primo end, ma gli azzurri sono abili a controbattere di forza e a siglare ben tre punti nella seconda frazione (3-2). Stefania Constantini e Francesco De Zanna strappano il martello ai baltici nel parziale successivo e si issano sul 4-2. Prima dell’intervallo, però, l’Estonia approfitta di una sbavatura dei nostri portacolori e riesce a pareggiare (4-4).

Al ritorno sul ghiaccio sono Kaldvee e Lill a forzare i colpi e rubare la mano, operando così il sorpasso (5-4). L’Italia si trova costretta a inseguire, ma pareggia prontamente i conti (5-5) e poi fa punto sull’ultimo tiro dei rivali che adottano il vantaggio del power-play. Un punto di platino che porta l’Italia sul 6-5 alla vigilia dell’ultimo end, dove però è ancora l’Estonia a poter sfruttare il martello. Kaldvee e Lill sono glaciali, costruiscono un ottimo giocano e marcano tre punti con cui vincono la partita. L’Italia ha perso senza avere adottato il power-play, il vantaggio che permette di spostare le stone fisse all’inizio di un end a propria discrezione: oggettivamente un grave errore.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

Germania vs Turchia 8-5

Svizzera vs Norvegia 5-6

Francia vs Giappone 8-7

Danimarca vs Spagna 10-7

Estonia vs Italia 8-6

CLASSIFICA MONDIALI CURLING

1. Norvegia 6 vittorie (8 partite disputate)

2. Svizzera 6 (8)

3. Estonia 5 (8)

4. Italia 5 (8)

5. Giappone 5 (8)

6. Danimarca 4 (8)

7. Germania 4 (8)

8. Francia 2 (6)

9. Turchia 2 (6)

10. Spagna 1 (7)