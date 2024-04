Ginnastica artistica, Europei 2024: le speranze di medaglia dell’Italia. I Moschettieri per confermarsi campioni

L’Italia vuole essere grande protagonisti agli Europei 2024 di ginnastica artistica maschile, che andranno in scena a Rimini dal 24 al 28 aprile. Gli azzurri cercheranno di mettersi in bella mostra di fronte al proprio pubblico, quando ormai mancano soltanto tre mesi alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per distinguersi, ma quali sono le speranze di medaglia più concrete per il Bel Paese in questa rassegna continentale?

I Moschettieri proveranno a confermarsi sul gradino più alto del podio della gara a squadre dopo la vittoria storica ottenuta dodici mesi fa ad Antalya. La formazione schierata dal DT Giuseppe Cocciaro è la stessa di quella capace di trionfare in Turchia: Yumin Abbadini, Lorenzo Minh Casali, Matteo Levantesi, Marco Lodadio, Mario Macchiati. La sfida sarà soprattutto con Gran Bretagna, Turchia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna. Salire sul podio nuovamente non è impossibile per il quintetto tricolore.

A livello individuale le carte più concrete sono due: Matteo Levantesi alla sbarra e Salvatore Maresca agli anelli. Il marchigiano ha già disputato finali ad Europei e Mondiali, è dotato di un ottimo esercizio e può concretamente emergere in questo contesto. Il campano, già salito sul podio nel recente passato, sarà in gara come individualista e punta a battere un colpo al castello. Anche Marco Lodadio è un grande specialista su questo attrezzo, ma in Serie A non ha giganteggiato e dunque andrà valutato proprio durante l’evento.

Attenzione a Yumin Abbadini, che dopo il sesto posto nell’all-around degli ultimi Mondiali proverà a stupire nel concorso generale individuale anche in questa kermesse (il podio verrà delineato al termine del turno di qualifica, non è prevista una finale secca sul giro completo), anche se la concorrenza sarà davvero spietata sui sei attrezzi.