Tour of the Alps 2024, Antonio Tiberi: “Freddo assurdo, stavo per mollare. Sulle salite mi sono scaldato”

Al termine di una giornata molto complicata, soprattutto a causa del freddo, Antonio Tiberi ha saputo reagire bene ad un momento di difficoltà arrivando al traguardo con il gruppo dei migliori e chiudendo in sesta posizione la terza tappa del Tour of the Alps 2024. Una corsa caratterizzata dall’immediata fuga solitaria di uno scatenato Filippo Ganna, riassorbito poi dal plotone sulle salite finali.

“Oggi giornata da leoni. Ganna ci ha fatto fare una bella partenza, però da un lato è stato anche positivo perché così ci siamo tenuti un po’ più caldi. Oggi verso metà gara pensavo fosse la mia giornata no, ero quasi lì lì per mollare. Un freddo assurdo, lo stavo soffrendo veramente tanto. Poi per fortuna sulle salite sono riuscito a scaldarmi e addirittura mi sono anche un po’ spogliato dalle cose che avevo“, ha dichiarato Tiberi subito dopo la corsa.

Il giovane corridore azzurro della Bahrain-Victorious, salito al quarto posto della classifica generale a 48″ dal leader Juan Pedro Lopez e a soli 3” dalla terza piazza di Ben O’Connor, ha poi risposto così ad una domanda sullo stato di salute attuale del ciclismo nostrano: “Devo dire che ci siamo. Piano piano, con i nostri tempi, perché comunque alla fine si sa che noi italiani ci impieghiamo un po’ di più rispetto agli altri, però piano piano viaggiamo anche noi” (fonte: InBici).