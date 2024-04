Volley femminile, Scandicci espugna il PalaVerde! Annulla due match-point a Conegliano e vince gara-1 della finale scudetto

Scandicci ha vinto la gara-1 della Finale Scudetto di volley femminile. Le toscane sono riuscite a espugnare il PalaVerde di Treviso, sconfiggendo Conegliano per 3-2 (25-22; 16-25; 25-22; 24-26; 17-15) e infliggendo così la seconda sconfitta stagionale alle Campionesse d’Italia, la prima di fronte al proprio pubblico. Le ragazze di coach Massimo Barbolini hanno subito fatto saltare il fattore campo, hanno sovvertito il pronostico della vigilia e ora conducono per 1-0 nella serie al meglio dei cinque incontri (conquista lo scudetto chi si impone in tre partite).

Le Pantere hanno saputo rimontare da 0-1 e 1-2, annullando un match-point sul 23-24 nel quarto set. La formazione di coach Daniele Santarelli si è trovata avanti per 13-9 nel tie-break e ha avuto due match-point sul 14-12, ma le ospiti hanno firmato uno spettacolare recupero e hanno chiuso i conti ai vantaggi. L’Imoco che insegue il sesto tricolore consecutivo si è fermata contro la Savino Del Bene, alla sua prima apparizione in un atto conclusivo. Si ritornerà in campo sabato 20 aprile (ore 20.30) per un’avvincente gara-2 al PalaWanny di Firenze.

Prova sopra le righe da parte dell’opposto Ekaterina Antropova, autrice di 31 punti (3 muri, 5 ace), ben spalleggiata dalle schiacciatrici Zhu Ting (16) e Britt Herbots (14) sotto la regia di Maja Ognjenovic. In grande spolvero anche le centrali Linda Nwakalor (5), Haleigh Washington (6) e Ana Carolina Da Silva (4). A Conegliano non è bastata la bomber Ekaterina Antropova (34 punti, 5 muri, 3 ace), supportata dai martelli Kathryn Plummer (15) e Kelsey Robinson (12), in doppia cifra anche la centrale Marina Lubian (13 punti, 4 muri) sotto la regia di Joanna Wolosz.

LA CRONACA DELLA PARTITA

Scandicci parte a razzo e riesce a issarsi sul 5-2: stoccata di Nwakalor, errore di Haak, ace di Antropova. Zhu Ting e Antropova picchiano in attacco (8-5 e 10-7), ma Plummer e Fahr riportano Conegliano sotto prima dell’errore offensivo di Antropova (10-10). Inizia una serratissima lotta punto a punto sul turno di servizio, con il confronto a viso aperto tra Antropova e Haak, ma anche Lubian e Fahr si mettono in bella mostra contro Herbots (17-17). Conegliano guadagna un break con un vincente di Robinson e una fast di Lubain (19-17), ma le toscane recuperano con un pallonetto di Zhu Ting e un errore di Haak (20-20). Sul 22-21 per le Pantere, Zhu Ting affonda il colpo (22-22). Due ace consecutivi di Antropova, primo tempo di Washington e altro ace di Antropova per chiudere i conti.

Conegliano si lancia in avvio di secondo set con tre ace di Lubian, una parallela di Plummer e un muro di Fahr su Antropova (9-4). Haak e Robinson insistono in attacco, anche se Nwakalor si fa apprezzare a muro (13-9). Robinson commette un paio di sbavature (15-12), ma Haak e Plummer ristabiliscono le distanze (17-12). Le Pantere amministrano e chiudono i conti con tre ace consecutivi di Haak.

Conegliano è scatenate nel terzo parziale: muro di Haak su Herbots, errore di Ognjenovic in palleggio, ace di Fahr, stampatona di Lubian su Antropova (6-1). Lubian insiste sottorete (8-4), ma Antropova ruggisce e tiene Scandicci in scia (10-8). Pallonetto di Zhu Ting e pareggio a quota 12. Inizia una serrata sfida con Antropova sugli scudi e Wolosz e Haak brave a rispondere (19-17). Plummer sbaglia al servizio, Zhu Ting firma un mani-out ma poi viene murata da Haak (20-19). Botta e risposta tra Haak e Antropova (22-22), Herbots sale un quota e poi Antropova firma due punti consecutivi che chiudono i conti.

Scandicci vola sulle ali dell’entusiasmo e sul 4-4 scappa via di forza, sfruttando gli errori di Robinson e Plummer prima di un muro di Carol su Plummer (7-4). Antropova stampa Haak (8-5), poi ci pensa Zhu Ting con un pallonetto e un diagonale (10-7). Tre maestosi vincenti di Herbots permettono alle ospiti di scappare via (13-8), ma Robinson ci mette una pezza (10-13). Lubian e Plummer non demordono (12-14). Scandicci riprende a macinare gioco e ritrova rapidamente il +4: fast di Carol, ace di Ognjenovic, pallonetto di Antropova per il 17-13.

Plummer trova un paio di colpi di lusso, poi spetta a Haak firmare un micidiale uno-due che vale il pareggio a quota 18. Muro di Fahr su Herbots, stampa di Haak su Zhu e così Conegliano opera il break (20-18). Un superba Antropova con parallele e ace firma il pareggio a quota 22. Subentra Diop per il turno in battuta: ace del 23-22, poi staffilata di Herbots per il primo match-point, annullato da Haak (24-24). Antropova viene murata e Conegliano ha un set-point, ci pensa Lubian a concretizzarlo murando Herbots. Si va al tie-break.

Avvio di tie-break equilibrato (ace di Zhu Ting), ma poi Conegliano firma il break con un diagonale di Haak e una slash di Lubian (5-3). Le Pantere conservano il margine e poi allungano con un pallonetto di Wolosz e un muro di Plummer su Carol (7-4), poi arriva il muro di Wolosz su Herbotz per il +4 al cambio campo (8-4). Conegliano arriva comodamente sul 13-9, ma si inceppa: stoccata di Ting, attacchi larghi di Haak e Robinson (12-13). La serie al servizio di Antropova si conclude in rete (12-14), Conegliano ha due match-point. Antropova annulla il primo e Haak si divora il secondo (14-14). La violentissima battuta di Diop porta alla fast di Washington, ora è Scandicci ad avere un match-point ma Diop serve lungo (15-15). Washington va ancora a segno e Herbots mette giù il diagonale della vittoria!