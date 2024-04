Pallanuoto, l’AN Brescia batte il De Akker Team per 15-11 nel recupero del Round Scudetto

Il Round Scudetto della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile non ha più nulla da dire, con piazzamenti ed accoppiamenti per i play-off già decisi: le partite ormai servono soltanto alle squadre per arrivare pronte alla post season.

Nel recupero del match della quinta giornata del Round Scudetto, l’AN Brescia supera il De Akker Team per 15-11, chiudendo così con un successo le proprie fatiche: i lombardi, freschi vincitori della Coppa Italia, riposeranno infatti nell’ultimo turno e torneranno in acqua direttamente nelle semifinali scudetto.

Nei play-off scudetto, che metteranno in palio, oltre al titolo italiano, anche un posto ai preliminari di Champions League per la terza classificata ed un posto in Euro Cup per la quarta, le semifinali saranno Pro Recco-Ortigia e Savona-Brescia.

Definito anche il quadro dei play-off per il 5° posto, che metteranno in palio un posto nell’Euro Cup 2024-2025: nelle semifinali il Telimar Palermo affronterà il Genova Quinto, mentre la Pallanuoto Trieste sfiderà il De Akker Team.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE 2023-2024

ROUND SCUDETTO

RISULTATI

5^ Giornata – mercoledì 17 aprile 2024

20:30 AN BRESCIA – DE AKKER TEAM 15-11

Classifica

1 PRO RECCO N E PN 54

2 R.N. SAVONA 46

3 AN BRESCIA* 43

4 C.C. ORTIGIA 1928 36

5 TELIMAR 28

6 PALLANUOTO TRIESTE 24

7 DE AKKER TEAM 17

* = una partita in più