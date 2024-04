LIVE Berrettini-Shevchenko, ATP Marrakech in DIRETTA: primo turno insidioso per l’azzurro sul rosso marocchino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match del primo turno dell’ATP250 di Marrakech (Marocco) tra Matteo Berrettini e Alexander Shevchenko. Un esordio insidioso per il tennista romano, opposto al kazako che, in giornata, è in grado di battere chiunque per le soluzioni di cui è capace, specialmente dal lato del rovescio.

Berrettini dovrà quindi affrontare un rivale non semplice, su una superficie su cui non gioca da diverso tempo. Sarà interessante capire quale sarà la sua reazione sul rosso, considerando anche la sua condizione fisica. Il romano è tornato nel circuito, disputando un ottimo Challlenger a Phoenix, dove si è spinto in Finale, mentre a Miami ha perso al primo turno dallo scozzese Andy Murray.

Una partita, quest’ultima, condizionata da un malore avuto dall’azzurro e causato da un virus intestinale che aveva accompagnato le ore a precedere il tutto. Si spera che il classe ’96 tricolore non abbia ulteriori inconvenienti e riesca esprimersi al meglio con la sua combinazione preferita, servizio-dritto. Un’incognita è il rendimento dal lato del rovescio.

La partita sarà la seconda in programma sul Centrale, il cui programma avrà inizio dalle 13.00 italiane.