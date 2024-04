Basket, Kawhi Leonard completa il roster stellare di Team USA alle Olimpiadi di Parigi 2024

Dopo aver annunciato ieri i primi 11 giocatori, quest’oggi è arrivata la conferma del 12° e ultimo nome convocato da Team USA per il torneo maschile di basket ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. A conti fatti le indiscrezioni si sono rivelate corrette, perché sarà Kawhi Leonard a completare un roster clamoroso e con pochi precedenti nella storia a livello di qualità media.

Il fenomeno dei Los Angeles Clippers è stato selezionato nonostante qualche problema di infortuni nelle ultime settimane, ma evidentemente la situazione sarà risolvibile entro le Olimpiadi. Ricordiamo che gli Stati Uniti sono stati inseriti nel girone C insieme a Serbia, Sud Sudan e la vincitrice del torneo preolimpico di San Juan con protagoniste Italia, Portorico, Lituania, Messico, Bahrain e Costa d’Avorio.

Leonard si aggiunge ad un vero e proprio Dream Team composto da Steph Curry (Golden State Warriors), LeBron James (Los Angeles Lakers), Kevin Durant (Phoenix Suns), Jayson Tatum (Boston Celtics), Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Devin Booker (Phoenix Suns), Tyrese Haliburton (Indiana Pacers), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Jrue Holiday (Boston Celtics), Bam Adebayo (Miami Heat), Anthony Davis (Los Angeles Lakers).

Kawhi Leonard will take the final spot on Team USA for the 2024 Olympics, per @JeffZillgitt pic.twitter.com/PnMBUaSEj4

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 16, 2024