Basket: finisce l’Eurolega della Virtus Bologna. Il Baskonia va ai quarti di finale

La Virtus Segafredo Bologna è eliminata dall’Eurolega 2023-2024. Il Baskonia, alla Fernando Buesa Arena di Vitoria, elimina gli uomini di Luca Banchi con il punteggio di 89-77 nel secondo turno del play-in. Saranno dunque i giocatori guidati da Dusko Ivanovic a sfidare il Real Madrid nei quarti di finale al via da martedì 23. Strepitosa la prova di Markus Howard con 28 punti, ma anche Matt Costello con 19 si fa ben valere. Per Bologna 16 di Tornike Shengelia e 13 di Daniel Hackett, oltre a 10 in coabitazione di Isaia Cordinier, Iffe Lundberg e Marco Belinelli. Vale per tutti il notevolissimo 16/39 da tre dei padroni di casa, con 8/19 solo di Howard.

Più che per i canestri, i primi momenti si caratterizzano per un uso smodato dell’instant replay (due occasioni in tre minuti). Il protagonista bianconero è Belinelli, che da solo tiene a galla le V nere nei primi 5 minuti (11-10). Anzi, la partita di fatto è Baskonia-Belinelli. Il primo virtussino diverso a segnare è Shengelia, mentre dall’altra parte prima Sedekerskis e poi Howard sono gli uomini che lanciano il club di Vitoria verso un costante, piccolo, ma certo vantaggio. L’ultima parola, però, ce l’ha Lundberg in penetrazione: palla che balla sul ferro e poi 21-22 dopo 10′.

La ripartenza somiglia più che altro a un duello Costello-Lundberg, temporaneamente vinto dal secondo per il 26-29 a favore della Virtus. Il problema è che per il Baskonia entra in scena anche Rogkavopoulos, che aiuta i padroni di casa ad arrivare fino al +4 (33-29). Ancora una volta la reazione della Segafredo c’è, e porta la firma dell’accoppiata Hackett-Abass che, da tre l’uno e di foga sopra il ferro l’altro, riescono a riportare avanti gli ospiti. Estremamente rovente il match, con tripla di Howard e risposta da due di Lundberg che portano tutti al riposo sul 41-41.

Dagli spogliatoi esce bene Shengelia con il +2 bianconero, ma è il preludio a un parziale che spacca in due il confronto da parte del Baskonia. Miller-McIntyre, Howard e Rogkavopoulos colpiscono in ogni modo autorizzato dalla pallacanestro: entrata, transizione, tap in, triple, tutto serve a piegare le V nere. Assieme a loro entra in scena anche Kotsar e il divario arriva alle 16 lunghezze (60-47) con Howard ancora da tre. Ci provano Shengelia e Zizic con un parziale di 0-5, ma il Baskonia riesce a tenere sotto controllo la situazione, chiude il quarto con un parziale di 31-16 ed entra nei 10′ rimanenti sul 72-57.

Bologna fa quel che può per tentare di rimettere in piedi la situazione: soprattutto dall’arco ci provano Polonara, Mickey e Hackett, ma i baschi rispondono con monete piuttosto simili e l’ottima coordinazione tra Howard, Costello e poi anche Sedekerskis (85-70 a 5′ dalla fine). I padroni di casa, a questo punto, possono gestire in sostanziale tranquillità anche se la Segafredo lotta fin quas all’ultimo per provare a invertire una strada che pare ormai tracciata. Finisce 89-77, sarà Real Madrid-Baskonia e per i club italiani l’Eurolega finisce qui.

BASKONIA-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 89-77

BASKONIA – Howard 28, Raieste, Choizza, Querejeta ne, Sedekerskis* 16, Marinkovic* 5, Miller-McIntyre 8, Diez, Rogkavopoulos 9, Kotsar* 4, Costello 19, Theodore ne. All. Ivanovic

BOLOGNA – Cordinier 10, Lundberg 10, Belinelli* 10, Pajola* 1, Dobric, Shengelia* 16, Hackett* 13, Mickey 3, Polonara 3, Zizic 4, Dunston*, Abass 7. All. Banchi