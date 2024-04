Basket femminile: in Serie A1 va in scena l’ultimo turno. San Martino e Sassari si giocano tutto

Si disputa questo weekend l’ultima giornata del massimo campionato femminile di basket e se le sentenze sono già state quasi tutte scritte, gli ultimi 40 minuti di stagione regolare saranno decisivi per decretare l’ordine finale e, di conseguenza, gli abbinamenti in chiave playoff e playout.

A giocarsi i primi tre posti in classifica sono Venezia e Schio, affiancate a 40 punti, e Bologna, che insegue a due punti di distanza. La Reyer sarà impegnata in casa contro l’Oxygen Roma, che dopo aver conquistato una storica qualificazione ai playoff punta al colpaccio per confermare l’attuale settima posizione in classifica. Trasferta meneghina, invece, per Schio che affronta un Sanga Milano a caccia di due punti per assicurarsi di non chiudere la stagione regolare all’ultimo posto.

Sfida d’alta classifica, invece, per Bologna che ospita il Campobasso, attualmente quarto e che punta al colpaccio per tenere dietro di sé la Geas Sesto San Giovanni. Le milanesi saranno impegnate fuori casa, in un derby lombardo in casa del Brixia Brescia, con le padrone di casa che non hanno nulla da chiedere al match, già sicure del quart’ultimo posto e di un posto nei playout.

E se Battipaglia-Ragusa ha poco da dire, con le ospiti certe del sesto posto finale e padrone di casa che puntano almeno a non chiudere ultime la regular season, il match più atteso e importante del weekend è quello tra San Martino di Lupari e Sassari. Le padrone di casa sono attualmente none, con 18 punti in classifica, mentre le sarde le precedono in ottava posizione, con 20 punti. E con San Martino che ha vinto nettamente il match d’andata, questa è una sfida da dentro o fuori. Vincendo le venete supererebbero Sassari in classifica, strappando l’ottavo posto dei playoff, mentre una vittoria di Sassari, ovviamente, eliminerebbe San Martino, con le sarde che potrebbero anche superare Roma in classifica.