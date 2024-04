Liegi-Bastogne-Liegi 2024, a chi può aggrapparsi l’Italia? Segnali inquietanti tra Amstel e Freccia

La startlist deve andare ancora andarsi a completare e sarà definitiva tra qualche giorno, al momento però sono una decina gli italiani che risultano iscritti alla Liegi-Bastogne-Liegi, la quarta Classica Monumento della stagione. Di possibilità all’orizzonte, per puntare almeno ad una top-10, non se ne vedono tantissime.

Andando a vedere il pronostico della vigilia e, soprattutto, i segnali arrivati dalle prime due tappe del Trittico delle Ardenne, Amstel Gold Race e Freccia Vallone, non ci sono azzurri che sembrano in grado di poter dar battaglia ai migliori. Non parliamo di Tadej Pogacar, che sembra fuori categoria, ma anche in chiave podio gli atleti del Bel Paese sembrano essere troppo lontani.

Ci si aspettava molto, dopo il cambio di squadra e soprattutto dopo il super Lombardia della passata stagione, da Andrea Bagioli: nessun risultato altisonante però per lui da quando è in Lidl-Trek. Chi ha cambiato squadra è anche Davide Formolo che veste i gradi di capitano per la Movistar Team: nella Doyenne vanta già un podio, riuscirà a trovare la condizione giusta al momento giusto?

Il veterano Diego Ulissi dovrà mettersi al servizio del capitano Pogacar per la UAE Emirates, chi potrà ritagliarsi un proprio spazio sono Lorenzo Rota (Intermarché – Wanty) e la coppia dell’Astana Qazaqstan Team formata da Christian Scaroni e Lorenzo Fortunato.