Liegi-Bastogne-Liegi 2024, Mathieu van der Poel: “Non era possibile seguire Pogacar sulla Redoute”

Mathieu van der Poel chiude in terza posizione la Liegi-Bastogne-Liegi 2024: una Doyenne difficile e di sofferenza per l’olandese, che si è ritrovato nelle retrovie del gruppo dopo una maxi-caduta e ha pagato alcune delle fatiche spese per rientrare, oltre a quelle profuse nel resto del mese di aprile per vincere Fiandre e Roubaix.

Queste le sue dichiarazioni a Sporza dopo l’arrivo: “Non so davvero come sono arrivato al podio. Mi stavo togliendo gli scaldamuscoli e i guanti e proprio in quel momento mi sono caduti davanti. La strada era bloccata. Pensavo che non sarebbe stato possibile rimettersi in gioco. Per me il meglio era andato”.

Sul confronto con Tadej Pogacar è stato sincero: “Ora capisco perché tutti dicono che l’abbinamento di queste gare con le classiche del pavè è difficile. Devo solo essere realista, non sarei riuscito a seguire Pogacar sulla Redoute. Questo è uno spunto di riflessione per il futuro”.