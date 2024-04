Ciclismo, come sta Carlos Canal dopo l’incidente nella Liegi-Bastogne-Liegi: gli ultimi aggiornamenti

La caduta di Carlos Canal alla Liegi-Bastogne-Liegi 2024 ha destato non poche preoccupazioni per il corridore spagnolo della Movistar. Dopo l’impatto contro un paletto, l’iberico ha accusato diversi problemi, che la sua squadra ha spiegato in un tweet:

“Dopo la caduta alla Liegi-Bastogne-Liegi, il corridore gallego ha sofferto un trauma cranico, ma è poi risultato negativo agli esami per riscontrare lesioni ossee o cerebrali. Carlos ha delle ferite e contusioni al fianco sinistro e ad entrambe le ginocchia, senza altre lesioni da segnalare. Passerà la notte sotto osservazione, seguendo il protocollo per le contusioni alla scatola cranica, nel Centro Ospedaliero Regina Astrid di Malmedy, in Belgio”.

‍⚕️ Medical Report: @carloscanal01 Tras su caída en la @LiegeBastogneL | #LBL, el gallego sufrió un traumatismo craneal, por el que ha pasado test y pruebas negativas para lesiones óseas y cerebrales. Carlos sufre heridas y contusiones en hombro izquierdo y ambas rodillas,… pic.twitter.com/qPD7m4hUZE — Movistar Team (@Movistar_Team) April 21, 2024

Il peggio sembra essere messo quindi alle spalle, anche se è chiaro che nei prossimi giorni si procederà comunque con prudenza per capire come Carlos Canal potrai successivamente tornare in bicicletta nella seconda parte della stagione ciclistica 2024.