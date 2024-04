L’Atalanta fa sognare: espugnato Anfield, doppietta di Scamacca! La Roma batte il Milan nel derby

L’Atalanta ha firmato una fantastica magia nell’andata dei quarti di finale dell’Europa League. La Dea ha infatti espugnato il mitico stadio di Anfield, sconfiggendo il Liverpool con un sonoro 3-0. La compagine orobica ha annichilito la grande favorita della vigilia e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione alla semifinale, ma ora bisognerà contenere il tentativo di rimonta degli inglesi nel match di ritorno in programma settimana prossima.

Scamacca ha firmato una spettacolare doppietta che ricorderà per sempre: al 38′ la zampata su invito di Zappacosta, al 60′ la stoccata su assist di De Ketelaere. All’83mo minuto è stato Pasalic ad arrotondare il punteggio e a mettere i Reds con le spalle al muro. L‘andata del derby tra Milan e Roma è stato vinto dai giallorossi per 1-0. I ragazzi di De Rossi sono riusciti a vincere a San Siro grazie al gol firmato da Mancini al 17′ su imbeccata di Dybala.

I capitolini avranno il vantaggio di giocare il ritorno in casa, i rossoneri dovranno cercare di espugnare l’Olimpico. In Europa League, invece, pareggio a reti bianche per la Fiorentina: 0-0 in casa del Viktoria Plzen, servirà vincere in casa per proseguire il proprio cammino.