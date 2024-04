Judo, Savita Russo regala all’Italia la terza medaglia degli Europei. Quinto posto per Antonio Esposito

Qualche alto e basso ma bilancio tutto sommato soddisfacente sul fronte italiano al termine del Final Block della seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di judo, in corso di svolgimento a Zagabria. Dopo i due podi ottenuti ieri da Odette Giuffrida (seconda nei -52 kg) ed Elios Manzi (terzo nei -66 kg), il movimento azzurro ha festeggiato infatti la significativa medaglia di bronzo conquistata dalla teenager Savita Russo oltre ai buoni piazzamenti di Antonio Esposito (quinto) e Irene Pedrotti (settima).

La diciottenne siciliana, campionessa d’Europa juniores in carica, ha inaugurato il blocco delle finali sconfiggendo la padrona di casa croata Katarina Kristo per ippon dopo quasi 4 minuti di Golden Score e raccogliendo il miglior risultato internazionale della carriera tra le senior. Bronzo anche per la slovena Andreja Leski, mentre l’oro nei -63 kg è andato alla sorprendente Renata Zachova (primo titolo continentale di sempre al femminile per la Repubblica Ceca) dopo il successo nell’ultimo atto sull’olandese Joanne Van Lieshout.

Terzo sigillo consecutivo e quarto totale in carriera agli Europei assoluti per il fenomeno azero n.1 al mondo dei -73 kg Hidayat Heydarov, che ha regolato in finale per hansoku make il russo Danil Lavrentev al Golden Score. Podio completato in terza piazza dal georgiano Lasha Shavdatuashvili e dal francese Joan-Benjamin Gaba.

Il momento più atteso della giornata per il pubblico locale è arrivato però in occasione della finalissima dei -70 kg tra la n.1 del ranking mondiale Barbara Matic e la greca seconda testa di serie del seeding (n.3 al mondo) Elisavet Teltsidou, che si è concluso con l’affermazione della 29enne croata (al primo oro europeo in carriera) per somma di sanzioni. Bronzo alla croata Lara Cvjetko e alla spagnola Ai Tsunoda Roustant.

Dominio assoluto invece nei -81 kg da parte del fenomeno georgiano Tato Grigalashvili, che ha spazzato via in 44″ l’olandese Frank De Wit centrando il suo terzo titolo continentale assoluto. Terzo gradino del podio condiviso dal turco Vedat Albayrak e dall’austriaco Shamil Borchashvili, che si è imposto nella finale per il bronzo sul nostro portacolori Antonio Esposito per waza-ari (osaekomi) al Golden Score.