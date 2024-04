Orario Vavassori-Bautista Agut oggi in tv, ATP Barcellona 2024: ordine di gioco, programma, streaming

Dopo la sconfitta con Harold Mayot nelle qualificazioni e l’immediata eliminazione nel torneo di doppio in coppia con Simone Bolelli, Andrea Vavassori ha pescato un jolly ed è stato ripescato in singolare per il tabellone principale dell’ATP 500 di Barcellona 2024. Il torinese, lucky loser in seguito al forfait di Karen Khachanov, eredita di fatto la testa di serie (n.7) del russo ed entra in gioco direttamente al secondo turno.

Vavassori, esentato dunque dal primo round con un bye, se la vedrà stamattina in apertura di programma alle ore 11.00 sulla Pista Andres Gimeno con la wild card spagnola Roberto Bautista Agut. Il 36enne, ex top10 capace di raggiungere la semifinale a Wimbledon nel 2019, è attualmente n.84 al mondo e sta faticosamente cercando di risalire la china. Al debutto si è sbarazzato in due set di Roman Safiullin.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Vavassori-Bautista Agut, secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203); in diretta streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO VAVASSORI-BAUTISTA AGUT OGGI A BARCELLONA

Mercoledì 17 aprile

Ore 11.00 Andrea Vavassori vs Roberto Bautista Agut – Diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis

PROGRAMMA VAVASSORI-BAUTISTA AGUT: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, Now e Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.