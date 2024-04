Jannik Sinner pronto per la terra rossa: quando torna ad allenarsi e la possibile data dell’esordio a Montecarlo

Jannik Sinner ha vinto di forza il Masters 1000 di Miami, chiudendo così un trimestre da favola: ha incominciato con l’apoteosi agli Australian Open, ha proseguito con il trionfo al torneo ATP di Rotterdam e ha poi concluso con il sigillo in Florida. Il tennista italiano è così diventato il numero 2 al mondo e ha lanciato la caccia al serbo Novak Djokovic: una avvio di stagione così dirompente sul cemento, condito da ventidue successi e una sola sconfitta (contro Carlos Alcaraz nella semifinale del Masters 1000 di Miami), certifica la nuova dimensione agonistica in cui è entrato il fuoriclasse altoatesino.

Jannik Sinner ha lasciato gli States dopo aver alzato al cielo il trofeo ed è tornato in Europa. Il 22enne godrà di un paio di giorni di meritato riposo e dovrebbe tornare in campo nella giornata di giovedì 4 aprile per iniziare a svolgere i primi allenamenti sulla terra rossa. L’azzurro si muoverà sul mattone tritato di Montecarlo (dove risiede), preparandosi così al repentino cambio di superficie che coinvolgerà il circuito internazionale dopo i primi tre mesi sul cemento. L’allievo di Simone Vagnozzi avrà a disposizione soltanto una manciata di giorni per abituarsi alle nuove condizioni e per presentarsi con convinzione al Masters 1000 di Montecarlo.

Jannik Sinner dovrebbe debuttare nel torneo del Principato nella giornata di mercoledì 10 aprile. Il nostro portacolori sarà la testa di serie numero 3 del tabellone alle spalle del serbo Novak Djokovic e dello spagnolo Carlos Alcaraz, davanti ai russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev e del tedesco Alexander Zverev. Si tratta di uno degli ultimi Masters 1000 sulla distanza tradizionale di una settimana, dovrà difendere la semifinale raggiunta lo scorso anno.

QUANDO JANNIK SINNER TORNA AD ALLENARSI

Giovedì 4 aprile a Montecarlo.

QUANDO JANNIK SINNER POTREBBE DEBUTTARE A MONTECARLO

Mercoledì 10 aprile.