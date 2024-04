Jannik Sinner giocherà un torneo prima delle Olimpiadi: novità sulla terra rossa dopo Wimbledon

Jannik Sinner ha annunciato a sorpresa che parteciperà al torneo ATP 250 di Bastad, in programma sulla terra rossa della località svedese dal 15 al 21 luglio. Il tennista italiano lo ha comunicato in un video: “Sono felice di annunciare che giocherò a Bastad. Non vedo l’ora di essere in Svezia, è un bellissimo evento, per me sarà la prima volta“. L’evento andrà in scena nella settimana immediatamente successiva a Wimbledon, terzo Slam della stagione dove il fuoriclasse altoatesino cercherà di farsi strada dopo aver già vinto gli Australian Open.

La spiegazione di questa scelta è molto chiara: il 22enne vuole accelerare la transizione dall’erba alla terra rossa in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024, che per il tennis inizieranno sabato 27 luglio. L’uscita in terra scandinava gli servirà proprio per ritrovare gli automatismi sul mattone tritato e farsi trovare pronto ai Giochi. Se dovesse però arrivare fino in fondo a Wimbledon, però, si rimetterà immediatamente in gioco al Nord? Valutazioni da effettuare a tempo debito e in base ai risultati.

Jannik Sinner è reduce dalla sconfitta in semifinale al Masters 1000 di Montecarlo e tornerà in campo settimana prossima al Masters 1000 di Madrid, a cui seguiranno gli Internazionali d’Italia e il Roland Garros prima dell’avventura sull’erba.