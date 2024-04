Italia-Spagna oggi in tv, Mondiali curling misto 2024: orario, programma, streaming

Oggi sabato 20 aprile (ore 10.00) si gioca Italia-Spagna, match valido per i Mondiali 2024 di curling doppio misto. Sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) incomincia l’avventura della nostra Nazionale nella rassegna iridata di questa specialità. Stefania Constantini si presenterà da Campionessa Olimpica, affiancata per l’occasione da Francesco De Zanna, terzo compagno differente nelle ultime due stagioni dopo aver conquistato l’oro a cinque cerchi con Amos Mosaner e aver partecipato agli ultimi Mondiali con Sebastiano Arman.

L’Italia partirà con i favori del pronostico e punta a conquistare una vittoria utile per incominciare al meglio il proprio cammino nel gruppo A: soltanto la prima classificata tra le dieci partecipanti accederà direttamente alle semifinali, mentre seconda e terza disputeranno un qualification game che metterà in palio gli ultimi pass per la zona medaglie. Gli azzurri non dovranno comunque sottovalutare Oihane Otaegi e Mikel Unanue, che inseguiranno il risultato di grido. Sarà la prima partita di giornata per la coppia tricolore, che alle ore 18.00 incrocerà la Svizzera.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Spagna, match valido per il round robin dei Mondiali 2024 di curling doppio misto. La partita sarà tramessa in diretta streaming su The Curling Channel e in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-SPAGNA OGGI

Sabato 20 aprile

Ore 10.00 Italia vs Spagna – Diretta streaming su The Curling Channel

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA MONDIALI CURLING: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel.

Diretta Live testuale: OA Sport.